Xiaomi Redmi S2'nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Düşük fiyatlara sunduğu güçlü akıllı telefonlar ile tanınan Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Xiaomi Redmi S2 hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni bir bütçe dostu akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. 18:9 ekranı ile günümüz amiral gemilerine yakın bir kullanım sunacak olan yeni Xiaomi Redmi S2, ayrıca çift arka kamerası ile portre modunu ve arka plan bulanıklığını da destekleyecek.

Cihazın ekran boyutu henüz bilinmese de kısa süre içinde TENAA’da ortaya çıkması bekleniyor. Fakat şimdiden cihazın 720x1440 piksel HD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekrana sahip olacağını söylemek mümkün. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre Xiaomi Redmi S2, Redmi Note 5’te olduğu gibi Snapdragon 625 işlemciden gücünü alacak.

Cihazın RAM kapasitesi şu an için bilinmiyor ancak 3GB ya da 4GB olması muhtemel. Ayrıca sızıntılara göre cihaz, 16GB dahili depolama alanına sahip olacak ve bu depolama alanı hafıza kartı ile arttırılabilecek. Redmi S2, kutudan Android’in son sürümü olan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak.

Xiaomi Redmi S2, Redmi Note 5 Pro’dan aşina olduğumuz 12MP + 5MP arka kameraya sahip olacak. Cihazın selfie kamerası ise 5MP çözünürlüğünde olacak. Ayrıca Redmi S2’nin 3080 mAh kapasiteli batarya, 14nm işlemciler ile birlikte iyi bir şarj ömrü sunabilir. Xiaomi 25 Nisan’da Mi 6X modelini tanıtacak. Redmi S2’nin de aynı etkinlikte tanıtılması muhtemel.