Otel ve inşaat firmalarına yönelik geliştirdiği projelerle ismini duyuran Vural Bilişim, faaliyetlerini bundan sonra İzmir'de de sürdürecek.

Son dönemde dijital pazarlama alanında öne çıkan firmalardan Vural Bilişim, büyümeye ve bilişimde gücünü arttırmaya devam ediyor. Özellikle otel ve inşaat firmalarına yönelik geliştirdiği projelerle ismini duyuran Vural Bilişim, geçtiğimiz Kasım ayında İzmir Şubesini açarak burada da büyümeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Biz de bu bağlamda Londra Middlesex University Yönetim Bilimleri mezunu kurucu ve yönetici Nedim Vural (30) ile bir röportaj yaparak bilişim sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen gençlere önerilerini sorduk.

Bilişim sektörüne girişiniz nasıl oldu?

Açıkçası lise yıllarımdan beri teknoloji alanına ilgim var. Üniversite bittikten sonra hızlıca iş hayatına adım attım. Bir süre finans şirketlerinde çalıştım, ardından geleceğin bilişim alanında ilerlediğini ve burada büyük yatırım fırsatlarının olduğunu düşündüm ve bu alana yönelmeye karar verdim. İlk etapta web sitesi tasarımları ve yazılım geliştirme ile işe başladım. 2011 yılında kurduğum danışmanlık şirketimi 2013’te bilişim şirketine çevirdim. İlaç sektöründen gemiciliğe, derneklerden medya ve emlak danışmanlık şirketlerine kadar bir çok alanda, çeşitli sektörlere hizmet vermeye başladık. Tasarımın yanında dijital pazarlama alanında şirketlerin ufak değişiklikler ile önemli ölçüde verimlilik arttırabildiğini gördüm ve dijital pazarlama konusunda uzmanlık edinmeye başladıkm. İlk adımlar bu şekilde gerçekleşti, biraz ihtiyaç gördükçe ilerledik diyebilirim.

İnşaat ve turizm alanına odaklanmamız ise aslında bir aile geleneği. Çok uzun yıllardır eğlence ve turizm sektöründe hizmet veriyoruz. Aileme ait, benim sorumluluğumun da altında olan bazı turistik yatırımlar, inşaat projeleri ve butik otellerimiz var. Yaklaşık 120 kişi istihdam ediyoruz. Bu otellerin rezervasyon yönetimi, reklamcılığı, dijital konumlandırılması ve SEO’su ile uğraşırken, bir baktık ki bu konuda uzmanlaşıyoruz. Ufak değişiklikler ile önemli farklılıklar yaratmak bu sektörde şaşılacak kadar çok karşımıza çıkıyor. Ardından gelen teklifler ve referanslar ile bu alanda hızlıca büyüdük. Şu anda yalnızca bilişim şirketinde 10 kişilik bir ekibimiz tamamen turizm sektörüne odaklı ve bu ekip gerçekten dokunduğu tüm butik otellerde senelik %20’den fazla rezervasyon sayısı artışı sağlıyor.

Şunu da ekleyeyim. HHangi alanda çalışırsam çalışayım günlük 12 saatten fazlasını ayırıyorum işime. Dolayısıyla bundan sonraki hayatımın yarısının işle geçeceğini fark ettiğimde mutlaka en mutlu olduğum yerde bulunmam gerektiğini anladım. Bu da son derece önemliydi tabii sektör seçimimde.

Bilişim sektöründe hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?

Web tasarım, dijital reklamcılık, SEO ve işletmelere özel yazılımlar konusunda çalışıyoruz. Özellikle dijital reklamcılık ve SEO günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişen ve hatta reklam sektörünü domine edecek olan bir alan diyebiliriz. Dijital reklamcılığın daha zor olan ancak maliyeti oldukça düşüren kısmı SEO. Uzun vadede işletmeler bu konuda adımlar atarak yani arama motorlarına göre sitelerini optimize ederek üst sıralarda çıkıp daha çok ziyaretçi almaya çalışıyorlar. Tabi bu ziyaretçileri müşteriye dönüştürmek tamamen ayrı bir çalışma gerektiren konu. Açıkçası piyasada ziyaretçi almaktan ziyade bunu müşteriye çekmekte sıkıntı yaşandığını görüyoruz diyebilirim. Bizim de en iyi olduğumuz konulardan biri budur. İşletmeler, ziyaretçi almak için sitelerini arama motoruna göre optimize etmekle uğraşırken müşteriye göre optimize etmeyi unutuyorlar. Böylece müşteriye dönüşmeyen binlerce ziyaretçi ortaya çıkıyor. Vural Bilişim’in başarısı işte bunu fark etmek ile başlıyor.

Bir diğer hizmet verdiğimiz alan ise butik oteller için rezervasyon yönetimi. Müşterileriniz sizden memnun kaldığında başka müşteriler için de referans oluyorlar. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey ile memleketimiz Erzincan’da bir görüşmemizde “sizin gibi turizme katkı sağlayan yatırımcılar bu ülkeye lazım” demişti. Aile büyüklerimizden böyle yorumlar geldiğinde gururlanıyoruz. Şu anda oteller için sürekli ve yeni projeler geliştiriyoruz. Kendi otellerimiz de burada bir denek görevi görüyor aslında. Aklıma gelen bir fikri önce kendi otellerimizde uygulatıyorum. Otel müdürlerimizle görüşüp sürece özen göstermelerini istiyorum ve toplayabildiğim kadar veriyi buradan toplamaya çalışıyorum. Müşteri memnuniyeti, sürecin hızlılığı gibi bir çok alanda veri elde etmeye çalışıyorum. Böylece müşteriler için bazı şeylerin garantisini verebiliyorum. Somut örneklerle şu otelimizde şu projeyi uyguladık, şu sıkıntılar ortadan kaldırdık diyebiliyorum. Böylece çok daha verimli hizmetler sunuyoruz. İşleri sanki bir akademik çalışma yapar gibi yürütmek de işimizi oldukça keyifli hale getiriyor.

Biraz da verilerden konuşalım o zaman. Son dönemde çok konuşulan kişisel verilerin çalınması, yapay zekanın hayatımıza etkisi gibi konularda ne düşünüyorsunuz?

Artık herkes sosyal medyada diyebiliriz. Dahası, sosyal medya kullanıcıları eskisi gibi paylaşım yapmakla yetinmiyorlar. Etkileşime girmeyi seviyorlar. Bundan birkaç sene önce veri deyince akla gelen potansiyel müşterinin isim, soy isim, mail ve telefonundan ibaretti. Artık bu potansiyel müşterinin istekleri, hoşuna gidenler, sevmedikleri, şikayet ettikleri de veri haline geldi. Bunlar kolayca ölçülebiliyor. Bu yüzden önceden Facebook'ta sadece beğen butonu varken şimdi çok çeşitli ifadeleri yansıtabileceğimiz butonlar var. Dolayısıyla hislerimizin ölçümü ve veriye dönüştürülmesi bile daha kolay.

Geçtiğimiz günlerde Cambridge Analytica skandalı yaşandı. Milyonlarca Facebook kullanıcısının "Hangi Game of Thrones karakterisin?" tarzı testlerle kişilik analizi çıkarılarak Trump'ın seçim kampanyası için kişiye özel reklam yapıldığını öğrendik. Üstelik bu durum sadece Trump şöyle iyi bir siyasetçi tarzında reklam değil. Kullanıcıların nefretini arttıracak şekilde manipulatif haberlerin üretilip diğer adaylara olan antipatinin de arttırılması amaçlanmış. Kişiye özel olunca şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Siz arkadaşınızın Facebook sayfasında görmüyorsunuz bu paylaşımı. Dolayısıyla yakın çevreden biriyle konuşup olayı araştırmak ve yalan olduğunu anlamak da pek mümkün değil. Herkese ayrı bir simülasyon evreni yaratılmış oluyor. Sonuç olarak başarılı olduğu da ortada diyebiliriz.

Ancak ben verilerin kutsal olduğuna inanıyorum. Kötü örnekler her zaman yaşanacaktır. Ancak bu veriler sayesinde hayatımız her geçen gün kolaylaşıyor ve kolaylaşmaya devam edecek. Ortaya çıkan çok büyük veri havuzlarını insan zekasıyla işleyemeyeceğimiz için de yapay zekaya ve makine öğrenimine ihtiyaç duymaya başladık. Bugün alanında uzman doktorlardan daha başarılı teşhis koyan, avukatlardan daha hızlı emsal dava çıkartabilen, mühendislerden daha iyi algoritmalar ortaya çıkaran yapay zekalar var. Bunların artmasıyla sağlığa ulaşım ucuzlayıp erken teşhis de mümkün kılınıyor. Kısaca algoritmalar sayesinde hayatımız çok daha kolaylaşıyor. Verilerin işlenmesi alanında verilecek her 1 kötü örneğe karşı tüm insanlığın faydasına olacak 10 örnek verebilirim.

2017 içerisinde İzmir Şubenizi açtınız. Hayırlı olsun diyerek buradaki planlarınızı da öğrenebilir miyiz?

İzmir şubemizi açmamızdaki amaç Ege bölgesi ve özellikle İzmir/Çeşme çevresinde hizmet verdiğimiz işletmelere yakınlık. Her ne kadar teknoloji dünyasında yaşasak da, müşterilerimizin büyük kısmı inşaat ve turizm sektöründen olunca geleneksel yöntemler hala geçerliliğini koruyor. Bu sektörler kolayca iş yapabileceğiniz sektörler değil. Güven her şeyden önce geliyor. O yüzden müşterilerimizi ofisimize davet edip bir çay kahve ikram ettikten sonra yapabileceklerimizi konuşmak çok daha sağlıklı ve keyifli oluyor. İzmir'de Folkart Towers'da şubemizi açtık. İzmir şubemizi de emin adımlarla büyütmeyi hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir ekibe sahibiz. İş arkadaşlarımız çok azimli ve becerikli. Sektörde görece yeni olmanın da heyecanıyla yorulmadan, şikayet etmeden çalışıyoruz diyebiliriz.

Son olarak genç bir işadamı olarak bu alanda kariyer yapmayı düşünen gençlere öneriniz ne olur?

Şu an beraber çalışmakta olduğumuz birçok arkadaşımızın da benimle aynı yollardan geçişini görüyorum. Birçok kişi şu programı öğrenin, bu kursu alın gibi nasihatler veriyor. Elbette bunların hepsine kulak verilmeli ancak şu konu benim için çok daha önemli. İş, en nihayetinde öğrenilir. Önemli olan hevesli olmanız, heyecanınızı kaybetmemeniz. Dürüst bir kişiliğe sahip olmanız. Gelen CV'ler arasında çok yetenekli arkadaşlar görüyoruz. Ancak mülakata aldığımızda gözlerinde bir sönüklük, boş vermişlik, yorgunluk görmek bizim için üzücü oluyor. Yeni nesilde çok var gerçekten bu. Biz işe aldığımız arkadaşımıza işi zaten öğretiriz, ancak bu yaştan sonra karakterini şekillendirmek, kişisel özelliklerini arttırmak çok daha zor olacaktır. Buna dikkat ederek gençlerimiz hareket ederse ve meraklarını tetikleyen alanlara yönelirlerse çok daha sağlıklı olur kanısındayım.

Bize vakit ayırdığınız için teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu.

Ben daha çok keyif aldım. Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Sponsorlu