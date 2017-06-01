Trump'ın dün gece paylaştığı "Covfefe" gönderisi, başta Amerika olmak üzere tüm dünyanın gündemine düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, tek bir hareketiyle yine her şeyi birbirine kattı. Twitter’ı oldukça aktif kullanan başkan Donald Trump, dün gece yaptığı bir paylaşımda “covfefe” kelimesini kullandı. Paylaşılmasının ardından anında Amerika’nın gündemine oturan “covfefe” kelimesi, ABD'liler tarafından hangi anlama geldiği konusunda tartışılmaya başlandı.

Dünyanın en güçlü ülkelerinden birisinin başkanlığını yapan Trump’ın Twitter’da bu kadar zaman harcaması zaman zaman eleştirilse de her gönderisi can kulağıyla takip ediliyor. Twitter ve diğer sosyal medya uygulamalarında birkaç dakika içerisinde yüzbinlerce kişinin tartışma konusu olan kelimenin, aslında Trump’ın yazım yanlışı sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor.

Trump bütün bu olayların ardından sabah erken saatlerde kalktıktan sonra paylaşımı silerek, hemen ardından bir paylaşımda daha bulundu. “Bakalım kim covfefe’nin gerçek anlamını çözebilecek? Tadını çıkarın” diyerek başladığı işi devam ettiren Trump'ın bu paylaşımı, çok hızlı bir şekilde etkileşim aldı. Şu anda herkes “covfefe” kelimesinin ne olduğunu tartışıyor.

Bu konulara birçok alandan çeşitli paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Kelime tamamlama oyunu World With Friends de “günün kelimesi” olarak verdiği “covfefe” için “Otomatik düzeltme saat 3’te başarısız oluyor” yazdı. Kelime, Amerika’nın tüm gündemini kapsadığı için insanlar artık isyan etmeye başladı. Herkes bu talihsiz kelimenin ömrünü uzatmayın diyerek isyan ediyor.