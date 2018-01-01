Bütün Dünya, Yeni Yıla WhatsApp’ın Çökmesiyle Girdi

Yeni yıl kutlamalarının yoğunluğuna dayanmayan WhatsApp, 2018'e 1 saatlik bir kesinti ile girdi.

Yeni yılın gelişi, geride bıraktığımız gecede ülkemiz ve tüm dünyada coşku ile kutlandı. Fakat dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yeni yıla birazcık sarsıntılı girdi.

Henüz tam olarak bilinmeyen bir sebepten ötürü çöken WhatsApp’ta sorun bir saat kadar giderilemedi. Yaşanan sıkıntı, 200 milyonu geçen kullanıcı sayısı ile en fazla WhatsApp kullanıcısı bulunan ülke olan Hindistan’da tepkilere neden oldu.

Yaşanan sorun nedeni ile bir e-posta gönderen WhatsApp sözcüsü, ‘Şu anda çözülmüş olan bir sorundan ötürü Dünya çapındaki WhatsApp kullanıcıları kısa süreli bir kesindi yaşadı.’ dedi. Bunu bildirdiği iyi oldu gerçekten.

Elbette her ülkenin sorunu farklıydı. Yılbaşı coşkusunu takipçileri ile paylaşmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının yoğun veri yükleme aktivitesine dayanamayan sosyal medya uygulamaları, bazı ülkelerde geçici aksamalar yaşadı.