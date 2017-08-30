12 Bin Yıllık Tarihi Olan Hasankeyf’e Dinamit Döşeniyor

Binlerce yıllık tarihi olan Hasankeyf’teki dinamitlerle ve iş makineleriyle olan yıkım, 3 gündür aralıksız devam ediyor.

12 bin yıllık tarihi olan ve 1981 yılından itibaren de koruma altına alınan Hasankeyf’te yapılması planlanan Ilısu Barajı nedeniyle 3 gündür bölgedeki kayalıklara dinamitler yerleştiriliyor. 14 Ağustos günü Devlet Su İşleri, kaymakamlık ve özel firmalarla birlikte başlattığı Dolgu ve Güçlendirme Projesi nedeniyle bölgedeki kayaların sökümünü başlattı. Mağaralara taşlardan dolgu yapılırken buradaki devasa kayalar, antik liman yapılacak olması sebebiyle dinamitlerle parçalanıyor.

Özel bir firma tarafından kayaların içine yerleştirilen dinamitlerle büyük kaya kütlelerinin düşürülmesi, dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Üç gündür dinamitlerle yıkımın devam etmesi, bölgedeki esnafın da tepkisini topladı. Daha önce 200’e yakın esnafın olduğu tarihi Hasankeyf çarşısında artık 25 kadar esnaf kalmış durumda.

Dünya çapında bilinirliği olan The Guardian, Metro.co.uk, Firstpress gibi siteler, Hasankeyf’te yapılan bu çalışmaları, tarihi çok uzun yıllara dayanan bölgeyi ciddi şekilde tahrip edeceği şeklinde haberleştirdiler.