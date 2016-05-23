Netflix Orijinal Türk Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Türkiye’de oynadığı dizilerle kendisine büyük bir hayran kitlesi yaratan Çağatay Ulusoy, Netflix’in ilk orijinal Türk dizisinin başrol oyuncusu oldu.

Daha önce bu minvalde bazı haberler çıkmış fakat resmi bir açıklama da yapılmadığı için kafalarda sürekli bir soru işareti vardı. Çağatay Ulusoy, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden en net açıklamayı yaptı ve dizide yer alacağını duyurdu.

Konusundan tekrar bahsedecek olursak Osmanlı ve Türk efsanelerinden esinlenilen dizide özel güçlere sahip genç bir adam (Çağatay Ulusoy), İstanbul’u ortadan kaldırmak isteyen yapılara karşı hem şehri hem de tüm insanlığı kurtarma görevinde bulunacak. Tabii özel güçlerini kullanabilmesi için bunları nasıl kullanacağını öğrenmesi gerekecek.

Söylenenlere göre dizi, İpek Gökdel’in "Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi" isimli romanından uyarlanacak. Yavuz isimli karakter, Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim’in sihirli gömleğini giyince özel güçleri olan süper bir kahramana dönüşecek.

Önümüzdeki sene tüm dünya ile aynı anda yayına girecek olan dizinin yapımcılığını O3 Medya üstlenecek. Senaryosu ise Behzat Ç. gibi bir efsaneyi yaratan Ercan Mehmet Erdem’e ve Suskunlar, Ezel gibi başarılı projelere imza atan Pınar Bulut’a ait olacak.