Bütün Galaksiler 1 Milyar Yılda Bir Saat Yönünde Dönüyorlar!

Astronomi alanında yapılan yeni bir keşif, galaksilerin boyutları fark etmeksizin her 1 milyar yılda bir tur attıklarını ortaya koydu. Bu hareketin yönü saat yönüyle aynı ve bütün galaksiler, aynı sürede bir turu tamamlıyorlar.

Dünya kendi ekseni etrafında dönerken bize de 24 saatlik bir süre veriyor. Dünya’nın Güneş etrafındaki tam bir turu ise bir yılık zaman demek. Ancak bu sınırın galaksilerin en dış noktasında ne olduğu bilinmiyordu. Bir galaksinin, içinde bulunan milyonlarca yıldız ve Güneş Sistemi'yle birlikte ne kadar sürede döndüğü merak konusuydu.

Uluslararası Radyoloji Astronomi Araştırma Merkezi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, galaksilerin en dış sınırlarını ve bu sınırlardaki tam bir turun ne kadar zaman aldığını ortaya koydu. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı. Araştırmanın baş bilim insanlarından olan Prof. Gerhardt Meurer, galaksilerin boyutlarına bakılmasızın, tam bir turu 1 milyar yılda tamamladıklarını açıkladı. Evet, yanlış okumadınız: Bütün galaksiler aynı sürede bir tur atıyorlar.

Meurer, “Galaksinin çok büyük ya da çok küçük olup olmadığına bakılmaksızın en dışında bulunsaydınız, aynı noktaya ulaşmanız bir milyar yıl sürerdi.” diyor. Basit matematik kurallarına dayanarak bu keşfin, tüm galaksilerin aynı iç yoğunluğa sahip olduklarını kanıtladığını da sözlerine ekliyor.

Profesör Meurer ve ekibi, galaksilerin kenarlarına kadar uzanan eski yıldızların kalıntılarını keşfettiler. Ancak ekip aslında, galaksilerin dış sınırlarında genç yıldızlar da bulmayı ümit ediyordu. Fakat eski yıldızlara ait önemli kanıtlarla araştırmalarını tamamladılar.

"Bu önemli bir sonuçtur; çünkü bir galaksinin nerede bittiğini bilmek, astronomların gözlemlerini sınırlayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu noktanın ötesindeki verileri incelemek için zaman, çaba ve bilgisayar işleme gücünü boşa harcamamaları önemli bir avantaj sağlayacak. Artık galaksilerin her 1 milyar yılda bir, yıldızlararası gaz karışımıyla dolu, hem eski hem de genç yıldızlardan oluşan keskin kenarlara sahip olduklarını biliyoruz.”

Bilim dünyasının bu çalışmayı ve sonuçlarını nasıl karşılayacağı henüz bilinmiyor. Araştırmanın detaylarına buradan ulaşmanız mümkün.