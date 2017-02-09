Stanford Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma, insanların neden trolük yaptığını ve aslında tüm insanların troll olabileceğini açıklıyor.

Bir anda hayatımıza giren ve artık günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız "troll" kelimesi aslında kelime anlamı olarak mevcut durumun gidişatını sebepsiz yere engelleyen, herhangi bir sebep olmadan ortalığı karıştıran ve herhangi bir amaç gütmeyen kişiler için kullanılıyor. Bu kelime sadece eğlenmeyi amaçlayan kişiler için kendilerine verilmiş bir unvanken bazıları bu insanların neden bu şekilde davranışlar sergilediğine bir anlam veremiyor.

Siz kendinizi bir troll olarak görüyor musunuz ya da düzeni bozmaya yönelik bu hareketlerin gereksiz olduğunu mu düşünüyorsunuz bilemiyoruz ama Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırma tüm insanların aslında bir troll olabileceğini gösteriyor.

Üniversitede 700'e yakın kişi üzerinden yapılan araştırmada bir gruba genellikle zor ve troll amacı güden yorumların olduğu, diğer bir gruba ise kolay ve tarafsız yorumların yer aldığı bir metin veriliyor. Arından bu kişilerden yorumlara cevap yazması istendiğinde zor testte verilen cevapların %60'tan fazlası troll cevaplar olurken diğer grupta troll cevaplar %35 seviyesinde kalıyor.

Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bu araştırma sonucunda aslında troll olarak nitelendiren kişilerin hayatlarında trollerle karşılaştığı ve bu nedenle de kendilerini savunmak, iyi hissetmek için troll olmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Yani troll yorumlar diğer trolllük yapma potansiyeli olan kişileri besliyor ve insanlar trolllerle karşılaştıkça bir troll halini alıyor.