Hesap makinesinden biraz daha işlevsel olan bir PC’ye sahip olsanız bile oynayabileceğiniz bazı oyunları, sizler için araştırdık.

Günümüzde çoğu oyun, bildiğiniz üzere yüksek sistem gereksinimleri istemekte. Eğer ciddi bir ‘oyuncu’ değilseniz, bilgisayarınızda istediğiniz her oyunu düzgün bir şekilde çalıştıramayabiliyorsunuz. Çünkü teknolojinin sürekli yenilendiği bir dönemde üretilen çoğu oyun, ister istemez işlemcilerin, ekran kartlarının en son modeli ile uyumlu olarak piyasaya sürülmekte. (Buna göre de oyun içi deneyimin kalitesini ve gerçekliği artıyor tabi)

Bizde bu hızdan nasibini almış, düşük donanıma sahip, giriş ve orta seviye segment bilgisayarlar için keyif alacağınız bazı oyunları sizlerle paylaşıyoruz.

Mount&Blade: War Band

Orta çağ konulu aksiyon ve strateji oyunudur. 2010 yılında çıkmasına rağmen halen daha aktif oyuncuları var.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Pentium 4 2.0 GHz veya AMD Athlon XP 2200+

Ram: 512 MB

İşletim Sistemi: Windows XP

Ekran Kartı: 3D graphics card with 64MB RAM

Grid 2

Tekli ve çoklu oyun seçenekleri olan hatırı sayılır grafiklere sahip olan araba yarışı oyunu.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core 2 Duo @ 2.4Ghz veya AMD Athlon 64 X2 5400+

Ram: 2GB

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 3000 / AMD HD2600 / NVIDIA Geforce 8600

Far Cry 3

Ubisoft’un en önemli serilerinden Far Cry’ın öncekilere göre en çarpıcı olanıdır diyebiliriz. Etkileyici bir hikaye modu bulunuyor. Denemenizi tavsiye ediyoruz.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core2 Duo E6700/AMD Athlon64 X2 6000+

Ram: 2 GB

Ekran Kartı: Nvidia 8800 GTX/AMD Radeon HD 2900 512MB

Counter-Strike: Source

Evet, listede bir Counter-Strike oyunu olmalıydı diye düşündük. Diğer oyunlara göre bizden çok daha düşük donanım desteği bekleyen şahane oyun.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci Hızı: 1.7 GHz

Rem: 512 MB

İşletim Sistemi: Windows 7 (32/64-bit)/Vista/XP

Ekran Kartı: DirectX 8.1 destekleyen ekran kartları

Grand Theft Auto: San Andreas

Vadedilen, beklenen ve istenen ne varsa San Andreas'da artık vardı. Devasa boyuttaki ana harita, pek çok eklenen yeni silah ve araçlar karşımızda duruyordu. Her şeyden önemlisi ise artık karakterimizin bir kişiliği ve saygınlığı vardı. GTA serisinden bir oyun listede olmazsa olmazdı.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Pentium III or Athlon equivalent

İşlemci Hızı: 1 Ghz

Ram: 256 MB

İşletim Sistemi: Windows 2000/XP only

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 3

Hitman: Blood Money

Oyun, uzman tetikçi Ajan 47'nin bağlı bulunduğu ajans (ICA)'a rakip olan ajansların durumu savaşa dönüştürmesi ve yalnızca en iyinin ayakta kalabileceği bu ortamda 47'nin verdiği savaşı konu alıyor. Aksiyon seviyorsanız hikayesi sebebiyle bağımlısı olacağınız bir oyun.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Pentium 4/Athlon XP yada yukarısı

İşelmci Hızı: 1.5 GHz

Rem: 512 MB

İşletim Sistemi: Windows 2000/XP

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce FX+ / ATI Radeon 9500+

Eğer PC'nizin donanım bilgileri ve oyunun minimum gereksinimleri hakkında sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki siteye girerek oynamak istediğiniz oyunun ismini yazmanız ve 'Can You Run It' butonuna basmanız yeterli olacaktır. Site, sadece ilk kullanımınızda donanım bilginize ulaşmak için 1 MB'a yakın ufak bir dosya indirmeye yönlendirecektir. Bu dosyanın kurulumunu yaptıktan sonra, merak ettiğiniz hemen hemen bütün oyunların sistem gereksinimine veya oyunun PC'nizdeki performans durumuna ulaşabilirsiniz.

Siteyi ziyaret etmek için: Can You Run It?