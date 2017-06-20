Bulundukları sayıya göre baskı uygulandıkça ışıl ışık parlayan biyolüminesan algler, unutamayacağınız bir manzara vadediyor.

Denizlerin kıyısına vuran biyolüminesan alglerin, kıyıları ışıl ışıl yaptığı manzaralara hiç rastladınız mı? Sinema sektörünün unutulmaz filmlerinden Avatar’ın dünyasına en yakın malzeme olan biyolüminesan algler, özellikle baskı uygulandığı zaman bir led ışığı gibi parlıyor. Yapılan araştırmalara göre algler, rahatsız olduğunda yanıyorlar. Herhangi bir elin veya bir kütlenin üzerine baskı uygulaması da bu rahatsızlığı ortaya çıkarıyor. Parlak mavi denizleri görmemizin sebebi olan algler bazı bölgelerde az, bazı bölgelerde ise daha çok olmak üzere neredeyse her yerde bulunuyorlar.

Ülkemizde yakamoz ismi ile bilinen bu algler, muhteşem manzaraların oluşmasını sağlıyor. Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte alglerin bol olduğu bir denizde gece dalışı yaparsanız, yalnızca el hareketlerinizle bile alglerin parlamasına yol açabilir ve bu muhteşem doğa olayını gözlemleyebilirsiniz.