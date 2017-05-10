iPhone 8 için çıkan konsept görüntülerine bir yenisi eklendi. Bu konsept videoda, telefonun tasarımını detaylıca görüyoruz.

Apple’ın iPhone’un 10. yılına özel olarak çıkaracağı yeni iPhone 8 için konsept çalışmaları gelmeye devam ediyor. Her yerden farklı söylentiler duyduğumuz iPhone 8 için, tüm bu söylentileri toplayan bir konsept video hazırlandı.

iPhone 8’in nasıl görüneceği hakkında fikir sahibi olmamıza yarayan video, daha önceki görsel ve videolarla benzerlik gösteriyor. Bir süredir konsept videoları görmeye alışmışken yeni video özellikle cam tarafında, diğer videolara göre farklılıklar gösteriyor. 90s Robot tarafından Youtube’a yüklenen konsept video, söylentileri bir araya toplayarak telefonun nasıl gözükebileceğini göstermeyi hedefliyor.

Videoda dikkatimi çeken asıl parçanın ekran olduğunu söylemek istiyorum. Ön tarafın neredeyse tamamını dolduran ekranın ufak da olsa çerçevesi bulunuyor. Ekranın üzerinde Touch ID, yüz tanıma özelliği gibi birçok teknolojik gelişmeyi barındıran telefonun her konsepte görmeye alıştığımız gibi, sol üst tarafında dikey yerleştirilmiş çift arka kamerası yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri 90s Robot’un hazırladığı video ile baş başa bırakıyorum.