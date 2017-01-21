Bütün Ülke Gece Gölgenin Rahatına Baktık: Çağatay Akman 1 Ayda 80 Milyon Kez Dinlendi

Bir ayda 80 milyon kez dinlenen ve aniden fenomen olan Gece Gölgenin Rahatına Bak'ı seslendiren Çağatay Akman şarkının bu kadar ilgi göreceğini tahmin ediyormuş.

Bir anda yayınlanmasıyla birlikte tam anlamıyla patlayan ve sadece 1 ay gibi kısa bir sürede sadece YouTube'da 80 milyon görüntülenmeye ulaşan Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı farklı cover'larıyla da belki de her gün karşımıza çıkıyor. 18 yaşında olmasına rağmen milyonlarca kişiye ulaşan şarkının sahibi Çağatay Akman ise bu başarıyı zaten beklediğini söylüyor.

"Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısı üzerine Hürriyet'e röportaj veren Akman, röportajında sosyal medyada ciddi anlamda çevresinin olduğunu ve bu nedenle zaten şarkının büyük boyutlara ulaşmasını beklediğini söylüyor. Çağatay Akman daha önce şarkılara yaptığı "troll" coverları Amacı Olmayan Grup'ta paylaşıyormuş ve bu ağlarda kurduğu çevre sayesinde büyük bir kitleye ulaşıyormuş.

Çağatay Akman müziğe nasıl başlamış?

Çağatay Akman'ın Hürriyet'e verdiği röportaja bakacak olursak Akman'ın hikayesi herkesten daha samimi. Çağatay Akman ortaokul 2. sınıftayken sevdiği kızla aynı ortamda olmak için kızın gittiği gitar kursuna kaydolmuş ve kız mezun olmasına rağmen Akman para yanmasın diye kursa devam etmiş. Zaten şarkı da söyleyen Akman böylelikle hem gitar çalmayı öğrenmiş hem de kendini geliştirmiş.

Uzun lafın kısası sosyal medyanın gücüyle de birlikte Türk müzik piyasasının gül gibi bir çocuğu daha oldu. 1 ayda 80 milyon izlenmeye ulaşmak da her yiğidin harcı değil, bize de Çağatay Akman'ı tebrik etmek düşer.

Hala dinlemeyen varsa şarkı aşağıda: