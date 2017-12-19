Avustralya'da Örümcek Ağı Misali Yıldırımlar Gözlemlendi

Güney Avustralya’da örümcek ağı şeklinde, devasa yıldırımlar gözlemlendi. Yıldırımların kırmızı renkte olması dikkat çekti.

Harry Potter ve arkadaşları, bulutların arasında ölüm yiyenlerle ölümüne bir mücadeleye girmediyse, tarihin en ilginç yıldırımlarından birisi gözlemlendi. Güney Avustralya’da yakalanan bir yıldırım, bulutlarda büyü ile savaşan insanlar olduğunu düşündürttü. Örümcek Yıldırım olarak adlandırılan doğa olayının günümüze kadar gördüğümüz en iddialı örneklerin olan birazdan izleyeceğiniz görüntü, yerel fotoğraf sanatçısı Calep Travis tarafından çekilmiş.

Pazartesi günü yakalanan bu görüntüler gerçekten ilginç. Bulutların birbirleri ile çarpışarak inanılmaz boyutlarda üretilen elektrik enerjisi, tüm gökyüzünü kıpkırmızı yaptı.

Yıldırımlar çıkmadan önce, ilk başta birkaç farklı bölgeden kırmızı ışıklar çakmaya başlıyor. Bu kırmızı ışıklar daha sonra yerini devasa şimşeklere bırakıyor. Her biri farklı yöne doğru giden 6-7 tane devasa yıldırımın aynı anda gözlemlendiği bu video, dünyanın ne kadar muhteşem ve tahmin edilemeyen bir yer olduğunu gösteriyor.