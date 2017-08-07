Büyük Beyaz Köpekbalığı Niçin Akvaryumlarda Bulunmuyor?

Köpekbalıklarının en korkuncu olan büyük beyazları neden hiç akvaryumlarda görmediğimizi merak ettiniz mi? Bugün sizlere bu canlıların neden akvaryumlarda görülmediğini anlatacağız.

Günümüzde balinalara kadar pek çok deniz canlısını hapsetiğimiz akvaryumlarda sergileyebiliyoruz. Peki, hiç içlerinden bir canlının özellikle olmadığını fark ettiniz mi? Üstelik bu canlı mavi suların en merak edilen canlıları arasında yer alıyor. Büyük beyaz köpekbalıklarından bahsediyorum. Katil balinaların bile kapatılarak sergilendiği akvaryumlarda büyük beyaz köpekbalığının olmaması size de düşündürücü gelmedi mi?

Yapılan araştırmalara göre büyük beyaz köpekbalığı hapsedilemez. Çünkü onları hapsetmemizin ardından hemen ölüyorlar. 1950’lerde sergilenmesi için yakalanan bir beyaz köpekbalığı, yaklaşık 1 gün içerisinde ölmüş. Bu süreç 1970, 1980 ve 90’lı yıllarda da devam ediyor.

Büyük beyazlar archetypal apex yırtıcılar sınıfına girmektedir. Vahşi doğada bir şey yemek için öldürmeye alışan bu canlılar, halka açık akvaryum ortamında kolay ve ucuz yemekten hoşnut olmuyorlar. Büyük beyazların çok büyük kısmı akvaryumda yeterli miktarda yemek yemeyi reddederek hayatına son veriyorlar.

Tek sorun bu değil. Büyük beyaz köpekbalıkları, sudan oksijen elde etmek için sürekli yüzmek zorundadırlar. Yaklaşık 6 metrelik bu devasa yaratık, ihtiyacı olan oksijene ulaşmak için devasa bir havuza ihtiyacı olacaktır.

Son olarak cam bir tankın suni ortamının büyük beyazları inanılmaz derecede etkileyebileceği ve şaşırtabileceği düşünülüyor. Bu duygu değişikliği hayvanı daha da kötü etkiler. Buradan bir şey daha görüyoruz: Her canlı kendi doğasında özgürce yaşadığı zaman mutlu oluyor. Bu yalnızca köpekbalığı değil, aslandan yunusa kadar tüm canlılar için geçerli bir durum.