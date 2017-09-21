Türkiye'de Eğitimli Gençler Başka Ülkelerde Çalışıyor!

Türkiye ve diğer islam ülkelerinin en büyük sorunu olan beyin göçü, Fransız haber ajansı tarafından araştırıldı. Araştırmalar hiç iç açıcı değil.

Fransız haber ajansı AFP’nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de üniversite okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğu ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar. Gençlerin ülkeyi neden terk etmek istediğini araştıran AFP, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan “beyin göç”ünü gözler önüne serdi.

AFP, bu araştırmayı yaparken Türkiye’de olan veya yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla röportaj yaptı. Bu insanların bir çoğunun ismini vermemesi bile Türkiye’nin sorununu gözler önüne seriyor. 5 yıl önce Dubai’de işe başlayan ve tam ismini vermeyen Dilara isimli dijital pazarlama uzmanı, arkadaşlarının o yıllarda kendisine tepki gösterdiğini, ancak bu günlerde tepki gösteren çoğu arkadaşının yurt dışına çıkmak için kendisine CV’lerini gönderdiğini belirtti. Bu oranın özellikle referandum sonrasında inanılmaz oranda arttığını belirten Dilara, daha önce Türkiye’ye dönmeyi düşündüğünü, ancak şu anda böyle bir düşüncesinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyaloji Bölümü’nden akademisyen olan Ulaş Sunata, son yıllarda eğitimli gençlerin ülkeyi terk etme trendinin hızlandığını belirtti. Bu durum ülkeye çok büyük zararlar verecek beyin göçünün oluşmasını sağlıyor. Sunata’ya göre Türkiye’nin bu gençleri kaybetmesi “gerçek bir dezavantaj.”

Peki, bu insanlar neden ülkeyi terk etmeye başladı? AFP’nin raporuna göre üç neden ön plana çıkıyor;

Üniversite mezunları için azalan iş miktarı ve var olan işlerin maaşlarının inanılmaz oranda düşük olması,

İslami kökenli hükümet döneminde artan muhafazakarlık

Hukukun amacının dışında kullanılması, insan hak ve özgürlüklerinin azalması

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İslam dünyasının önemli ölçüde beyin göçü sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti. “En zeki öğrencilerimizi Batılı eğitim kurumlarına kaptırıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, “gençlerimiz kendi ülkelerinde, kendi üniversitelerinde parlak bir gelecek göremedikleri için giderek Batı’ya yöneliyorlar” demişti.

2016’da yaşanan darbe girişiminden beri ekonomide %5,1’lik büyüme yaşayan Türkiye, bu paraları zaten zengin olan insanlara kazandırmış olacak ki, gençler de yaşanan işsizlik oranı yüzde 20,6 gibi inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda.

Beyin göçü yaşayan sadece üniversite öğrencileri değil. Üniversite hocaları ve başarılı iş adamları da ülkeyi terk etmenin yollarını arıyorlar. Bu göçün ileride çok büyük sonuçları olacağı düşünülüyor. Ülkemizin bilim ve ticaret alanında geride kalarak kısıtlı eğitim alan bireylerin oluşmasını sağlayacak beyin göçü, bir ülkenin başına gelecek en felaket senaryolardan birisi olarak kabul ediliyor.

Peki, bu durum ülkemize ne gibi zararlarla geri döner? Yorumlarınızı bekliyorum.