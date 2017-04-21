Drone mimarisinin pek çok amaçla kullanıldığına tanık olmuştuk ama hamak görevi üstlenen bir drone'a ilk kez rastlıyoruz. Üstelik bu hamak takviyeli drone, sahibini bir kasabaya taşıyor.

Viral haline gelen tuhaf video, “bu kadar da olmaz” sınırlarını bile bulanıklaştırıyor. Videodaki adam drone'un çektiği bir hamakta yatarken, güneşli ve açık mavi bir günde yolculuk ediyor. Söz konusu figür, Gürcistan'ın orta kesimindeki bir kasaba olan Khashuri'de görüldü.

Videonun arka planındaki insanlar oldukça şaşırsalar da bir yandan katıla katıla gülüyorlar. Son derece haklılar, nereden bakarsanız bakın etkileyici bir manzara. Adamın kim olduğunu bilmiyoruz ama kim olursa olsun, hamak taşıyan drone'a tam hakimmiş gibi gözüküyor. Garip şahıs bulutlardaki hamağında dinlenip uçarken çok rahat görünüyor. Hamak kemeri öne arkaya kayarken her nasılsa sabit biçimde duruyor ve hatta gerek binalara, gerekse telefon hatlarına sıkıntısız bir şekilde yaklaşıyor.