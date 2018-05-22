Onur Air’in Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 uçağında ön tekerlerin açılmaması sonucu kaptan pilot Ümit Atlatırlar, uçağı burun üstü yere indirmeye karar verdi. Büyük bir cesaret örneği gösteren Atlatırlar, 141'i yolcu, toplam 151 kişinin hayatını kurtardı.

Türk hava taşımacılığı şirketlerinden Onur Air’a ait bir Airbus 330 uçağı, Medine-Dakka seferi sırasında kalkıştan kısa süre sonra hidrolik arızası yaşadı. Uçağın kaptan pilotu olan Ümit Atlatırlar, söz konusu arızayı tespit eder etmez yardımcısı Mehmet Tosyalı’yla birlikte güvenli inişi sağlamak için yakıtı bitirmeye karar verdiler ve son derece tehlikeli inişi gerçekleştirmeden önce havada 3 saate yakın tur attılar.

Uçağı piste paralel bir şekilde indirmeyi başaran kaptan pilot Ümit Atlatırlar, uçağı bu şekilde pistte tutmayı başararak hem olası bir facianın önüne geçti hem de uçakta başka bir hasar olmasını engelledi. Uçak iner inmez yolcular hızlı bir şekilde tahliye edilirken sevindirici haber ise herhangi bir yolcunun yaralanmaması oldu. Onur Air ve Suudi Arabistan yetkilileri arızanın dış etkenler nedeni ile gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyeceklerini belirtirken, Airbus yetkilileri de sorunu ayrı olarak inceleyecek.

Yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, ‘’Uçağımız, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı hidrolik arıza sonrasında Cidde meydanına gerçekleştirdiği acil iniş sonrasında 141 yolcu ve 10 mürettebat uçaktan başarıyla tahliye edilmişlerdir. Uçağımızın kaptanlarının soğukkanlılığı sayesinde kimse yaralanmamıştır. Arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yetkililer tarafından yapılacak detaylı incelemeler sonrasında açıklığa kavuşturulacaktır.’’ dedi.