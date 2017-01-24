Büyük Bir Meteor Dünyaya Çarparsa Ne Olur?

Büyük bir göktaşı, dünyanın yörüngesine girerse, kaçınılmaz sonun önünde ne muhteşem silahlarımız ne de teknolojimiz fayda sağlayacak.

Muhtemelen dünyadaki yaşamı yok eden meteor hakkında pek çok bilim kurgu filmine şahit olduk ve medeniyetin yok olduğuna, kurgusal olarak da olsa tanık olduk. Üstelik sadece yüksek bütçeli Hollywood yapımı filmlerde değil, büyük bütçeli oyunlarda da aynı sonla karşılaştık.

Eğer gerçekten muazzam bir göktaşı dünyaya çarparsa, nihai sonumuzla yüzyüze geleceğiz. Asıl soru ise bambaşka? Böyle bir meterora karşı ne yapabiliriz?

İnsaoğlu olarak dinozorlarda var olmayan bir teknolojiye sahibiz: Megatonluk nükleer füzeler. Peki nükleer füzeler, gereken zamanda gereken yörüngede ateşlenip, gereken hedefi vurabilir mi? Maalesef simülasyonlar pek de olumlu değil. Uzmanlar en kötü duruma hazırlanıp, olası çarpışmanın sonuçlarını hesaplıyor.

Yine de olumlu açıdan bakalım: Örneğin, yörüngemizde yol alan ve on kilometreden büyük bir göktaşı ile yüzleşmek zorundayız. Bu meteorun etkisinden dolayı büyük miktarda enerji serbest kalır ve bu patlama dünyanın kabuğunu kaydadeğer biçimde parçalar. Fakat bu kadar büyük bir göktaşı bile Dünya'yı toz haline getiremez ve gezegendeki tüm yaşamın sonunu getiremez.

Çarpışmanın sonu ise daha korkutucudur: Göktaşına ne kadar uzak olursa olsun herkes bu çarpışmayı hisseder. Şok dalgaları 4000 kilometrelik alanda bile yeryüzünü sarsar. Tüm yollar kullanılmaz hale gelir ve ardından dünyanın şahit olmadığı, büyük bir deprem gerçekleşir.

Yayılan ısı ile birlikte Dünya'nın atmosferi 1000 dereceyi aşar. Bu ısı, dünyanın her yanında söndürülemez yangınlara neden olur ve gökyüzünü kaplayan toz, gökyüzünü kaplayıp güneş ışınlarını engeller.

Güneş'in sisler arasında kaybolması ile birlikte yağan asit yağmuru bitkilerin çoğunu öldürür. Doğal olarak, çimenleri yiyen inek, keçi gibi hayvanlar hayatını kaybeder. Otçul kalmazsa, başka hayvanlar yiyen hayvanlar sonunda birbirlerine saldırır ve ölür. Kısacası öyle veya böyle dünyanın sonu gelir.