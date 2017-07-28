Apple'ın iPhone 8'de Saklanan Yeni Özelliği Doğrulandı!

Apple'ın iPhone 8'de gelmesini beklediğimiz parmak izi okuyucusu yeni bir sızıntı ile doğrulandı.

Apple cephesinden gelen sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Eylül ayında duyurulacak iPhone 8 hakkında gelen sızıntılar, cihazın ne kadar merak edildiğini de gözler önüne seriyor.

Tam tamına 3 yıldır hiçbir tasarım değişikliğine gitmeden yoluna devam eden Apple, iPhone 6’dan iPhone 7 Plus’a kadar tüm iPhone modellerinde yalnızca birkaç değişiklik yaparak genel anlamda aynı tasarımı korumuştu.

Bütün bunlar düşünüldüğünde bu sene çıkacak iPhone 8’in köklü bir değişikliğe gideceğini düşünüyoruz. Boydan daha iyi yararlanmak için çerçeveleri incelecek yeni telefonun alt kısmında “Home” tuşu gibi bir şey olmayacağı için bu açıdan da önceki modellerden farklı bir tasarım benimseyecek.

Bugün gelen bilgilere göre iPhone 8’de gelmesini beklediğimiz, ancak yine de emin olamadığımız önemli bir özellik doğrulandı. Weibo’da yayınlanan yeni görseller, cihazda yer alacak kablosuz şarj özelliğinin geleceğini doğruluyor. Zaten daha önce çıkan haberlerle kablosuz şarjın geleceğini tahmin edebiliyorduk. Bu görseller aracılığı ile cihazın içerisinde yer alacak kablosuz şarj donanımını görmek hoş oldu.

Apple iPhone 8’i Eylül ayında muhtemelen yeni iPhone 7s ve iPhone 7s Plus’la birlikte tanıtacak.