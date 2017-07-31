Büyük Çerçeveli Akıllı Telefonların Modası Geçti mi?

Sizce telefon dediğiniz şeyin çerçevesi olmalı mıdır? Bugün sizlere büyük çerçeveli akıllı telefonların modasının geçip geçmediğini soruyoruz.

Akıllı telefon satın alındığında en önemli konulardan birisi telefonun büyüklüğüdür. Bazı insanlar daha büyük telefonlar severken bazıları daha küçük ve tek elle kullanılabilecek cihazları tercih ediyorlar.

Yine de büyük telefonlar yıllar içerisinde küçük telefonları bir kenara iterek piyasanın hakimleri oldular. İlk başta iPhone ısrarla küçük telefonlar tercih etmesine rağmen o bile yeni telefonlarında büyük çerçeveli telefonlar tercih etmeye başladı.

Durum bu şekilde olduğuna göre bundan 4-5 sene önce yalnızca Galaxy Note serileri ile sınırlı kalan ve birçok kişinin çok büyük olduğu için şikayet ettiği telefon boyutlarını günümüzde seve oynaya kullanıyoruz.

Bu sene Galaxy S8 ve LG G6 ile başlayan ve yeni telefon standardı olacağını umduğumuz çerçevesiz ekranlarla ekran boyutlarını büyütüp telefonu daha fazla büyütmemeyi başaran telefon üreticileri, çok önemli bir soruyu da beraberinde getirdi. İnsanlar iPhone 7 gibi büyük çerçeveli telefonlardan mı, yoksa Galaxy S8 gibi neredeyse çerçevesiz telefonlardan mı hoşlanıyorlar?

Yakında çıkacak iPhone 8’le birlikte büyük telefon üreticilerinin çerçevesiz telefonlarda birleştiğini görüyoruz, ancak hiç azımsanmayacak bir kitle çerçeveli telefonları kullanmaya ve desteklemeye devam ediyor.

Aşağıda yaptığımız ankete katılarak telefonların çerçevesiz olmasını doğru bulup bulmadığınızı belirtebilirsiniz. Ayrıca Galaxy S8, LG G6 gibi çerçevesiz ekranları deneyimleyen kişilerin bu ekranların artı ve eksi yönlerini yorumlarda iletmesini bekliyoruz. Bakalım kim kazanacak.