Geçtiğimiz hafta içi paylaştığımız haberimizde, BİM'de bazı Apple ürünlerinin satışa çıkarılacağını aktarmıştık. Ve o gün geldi çattı.

BİM'in yaptığı bazı kampanyalarla bizleri şaşırttığından birçok kez bahsetmiştik. Star Wars ürünleri, PS4 ve Xbox 360 gibi ürünlerin sınırlı stoklarla yer aldığını gördüğümüz BİM, bugünden itibaren de Apple'ın bazı ürünlerini satışa çıkardı.

Önceki ürünlerde olduğu gibi sınırlı stoklarla raflardaki yerini alan ürünler Apple Lightning USB kablo (1 ve 2 metre uzunluklarında) ve Earpods kulaklık.

USB kablolardan 1 metre uzunluğundaki versiyon 39.90 TL'den, 2 metre uzunluğunda olanı ise 49.90 TL'den satışa sunuldu. Earpods kulaklıkların fiyatı ise 55 TL.

BİM'in bu gayet avantajlı görünen kampanyasından faydalanmak için elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz. Zira önceki kampanyaları hatırlarsanız tüketiciler ihtiyacı olanından fazlasını alarak ya bunu ufak çaplı bir ticarete dökmüşlerdi ya da eşe, dosta dağıtmışlardı.

Aşağıda ise bugün erkenden BİM'e giderek istedikleri ürünlerden satın alan kişilerin yaptıkları paylaşımları göreceksiniz.