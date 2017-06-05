Büyük Gün Geldi Çattı: iOS 11 Geliyor!

iPhone'un en iyi özelliği ne tasarımı ne de donanımıdır. iOS, kullanıcıların bu akıllı telefonu tercih etmelerinin en temel nedenidir. Bugün yapılacak Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı ise iOS 11'in yeniliklerini bizlere sunacak.

iPhone 8, hayranları kadar rakipleri tarafından da merakla bekleniyor. Herkes, şimdiden içinde birçok inovasyonun olacağı tahmin edilen WWDC 2017'yi konuşuyor. Dedikodu bulutunun içinde neler yok ki: çerçevesi OLED erkan, cam ekranın altındaki home tuşu ve buna Touch ID özelliğinin dahil edilmesi, kablosuz şarj, yüz tanıma sistemli 3D ön kamera, rakiplerini kat kat geride bırakan yeni nesil bir işlemci… Tüm bu dedikodulara ek olarak da birçok varsayımsal tasarım yayınlandı, ancak yine de yeni iPhone’un en önemli özeliği hakkında bir sızıntı mevcut değil.

Bugün -daha önce de belirttiğimiz gibi- Apple bir dizi yeni ürünü tanıtacağı Dünya Geliştiriciler Kongresi(WWDC)’ni gerçekleştirecek. Burada yalnızca yeni yazılımlar değil yeni iPad, MacBoock özellikleriyle muhtemelen Siri’nin de geliştirilmeleri tanıtılacak. Kongrenin ağır topları ise MacOS ve iPhone’un yeni işletim sistemi sürümü iOS 11 olacak. İtiraf etmeliyiz ki iPhone, iOS olmasa birkaç donanım parçasından ibarettir. Hatta bilindiği üzere birçok Android cihazı iPhone’lardan kat kat iyi bir donanıma sahip. iOS’un güçlü desteği ile iPhone'lar, yeryüzündeki en iyi akıllı telefon olmaya devam ediyor. Birçok kullanıcı iOS’un güçlü ekosistemi için iPhone’da ısrarcılar.

Apple bu yıl birçok iOS sızıntılarını engelledi. WWDC 2017’nin başlamasına çok kısa bir süre kaldı ve hala ana değişikliklerden hiçkimsenin haberi yok. Apple iOS 11’in Beta sürümünden bile sonra bazı önemli özellikleri saklama eğiliminde olduğu izlenimini veriyor. Bazılarına göre kablosuz şarj özelliğine ek olarak AR ve VR teknolojileri de iOS 11’de olacak. Tüm bu gizem perdesi, bugün aralanmaya başlayacak.