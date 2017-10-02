Büyük Güneş Fırtınası, Mars'ta Adeta Işık Şovu Yaptı

Mars'ta 11 Eylül'de radyasyonun tavan yaptığı bir olay yaşandı. Güneş parçacıklarının adeta bombardımana tuttuğu Mars'ta görsel bir şölen yaşandı.

Mars’ın yüzeyinin nasıl olduğunu az çok biliyoruz. Son derece zehirli ve zor koşullara sahip bir atmosfere sahip olan kızıl gezegen, 11 Eylül’de çok ciddi bir olay yaşadı. NASA’nın cuma günü yaptığı açıklamada 11 Eylül’de Güneş’ten çıkan koronal kütle atımı öylesine kuvvetliydi ki, parçacıklar Mars’ın yüzeyinin büyük bir bölümünde kocaman bir aurora oluşturdu.

NASA’nın Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) misyonunun ekip üyelerinin yaptığı açıklamaya göre bu Güneş olayı, Mars’ın tamamının ultraviyole ışıkla aydınlanmasına neden oldu. MAVEN’ın Mars yüzeyinde şimdiye kadar gördükleri şeylerden 25 kat daha parlak olan bu olayın sebebi, Mars’ın Dünya gibi kutuplarında güçlü bir manyetik alanının olmamasından kaynaklanıyor.

Mars’ta güneş parçacıkları üst atmosferde emilir, sıcaklık artar ve atmosfer şişer. Bunu yaparken ciddi radyasyon seviyelerine ulaşan Mars, 2012’den beri yapılan araştırmalarda en yüksek radyasyon seviyesine ulaştı.

Elon Musk ve tüm dünyanın hedefi konumunda yer alan Mars’ta kurulacak bir kolonin bu tarz radyasyon etkilerinden korunacak bir kolonide yaşayacağı açıklandı. Gezegenimizin üzerindeki koruma gibi bir korumaya sahip olmayan Mars’ta Güneş'ten etkilenme oranı çok daha yüksek olabiliyor.

Musk, cuma günü yaptığı sunum sırasında Mars’a giden roketlerin, olası güneş fırtınalarından kaynaklanan radyasyona karşı belirli bir barınağa sahip olacaklarını belirtti.