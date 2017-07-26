Google, Nükleer Füzyon Üzerinde Çalışıyor

Google, Tri Alpha Energy ile kurduğu ortaklık sonucunda nükleer füzyon teknolojisi üzerine algoritma geliştirmeye çalışıyor.

Google, Tri Alpha Energy adlı bir nükleer füzyon şirketiyle ortaklık kuruyor. Ortaklığın amacı; füzyon araştırma sürecini ve plazma üretimini hızlandırmak için birlikte bir bilgisayar algoritması geliştirmek. Henüz bir gelişme sağlanmasa da enerji kaybını %50 azaltmayı başardılar. Tri Alpha Energy'nin arkasında Microsoft'un kurucularından Paul Allen'ın olduğunu hatırlatmakta fayda.

Bir süredir dikkat çekici bir projeyle adını duyurmayan Google, temiz enerji projesinde çalışmak üzere Tri Alpha Energy ile ortak oldu. Birlikte geliştirdikleri Optometrist algoritması, karmaşık problemleri çözmek için çok güçlü hesaplamalar yapabiliyor ve bunu yaparken de insanın karar yetkisini kullanmasına izin veriyor.

Google'ın işbirliğiyle Tri Alpha Energy'nın C2-U makinesi çok ciddi ilerleme kaydetti. Yaklaşık bir ay süren işlemlerin süresi birkaç saate indirildi ve enerjide yarı yarıya tasarruf sağlandı. C2-U makinesi yerini Temmuz ayında ilk kez plazma üreten Norman isminde yeni bir makineye bıraktı.

Tri Alpha şu anda üretim sürecini mükemmelleştirmeyi planlıyor. Ayrıca enerji yaratmak için hidrojenle boruların birbirleriyle etkileşim haline geçmesi için uğraşıyor.

Aşağıdaki video ile plazmanın daha verimli bir şekilde nasıl üretildiğini izleyebilirsiniz.