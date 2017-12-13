Büyük Hüsran: Essential Phone, Yalnızca 50 Bin Adet Satmış!

Arkasında Android’in kurucularından Andy Rubin’in ismi olan Essential, ABD’li bir alternatif telefon üreticisi olarak Essential Phone modelini tanıtalı epey zaman oldu. Herkes bu telefonun yüksek satış başarıları elde edeceğini düşünüyordu, olmadı.

Essential Phone, akıllı telefon piyasasındaki çoğu geleneksel yargıyı değiştirmek için güçlü bir adaydı. Çerçevesiz ekranı, iPhone X’dan aylar önce çıkmasına rağmen ekran üzerindeki çentiği, teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Cihazı ilk defa duyanlar, tanıtıldığı gün yaptığımız habere aşağıdan ulaşabilirler:

Eylül ayının sonlarına doğru bu cihazın Mart ayından itibaren ABD’de sadece 5 bin adet satıldığı söylendi. Essential, iPhone X lansmanından sonra 749 dolarlık fiyatı 549 dolara çekmişti. Bu gelişmenin ardından satış rakamları 10’a katlandı ve 50 bine ulaştı.

Bu bilgiler için sağlam bir kaynağımız var. Google Play Store üzerinde sadece Essential ile uyumlu bir şekilde çalışan Kamera uygulamasının indirilme sayısı. Firma her ne kadar resmi açıklama yapmaktan kaçınsa da, bu uygulama yalnızca Essential Phone’lar tarafından indirilebiliyor.

Satış rakamlarının aniden artışının ardında fiyatın düşmesinden başka etkenler de var. Black Friday ve Cyber Monday gibi kampanya dönemlerinde, cihazla birlikte tanıtılan 360 derecelik kamera aparatı da ilgi gördü ve büyük indirimlerle alıcı buldu.

50 bin adet telefon satmak akıllı telefon piyasasında rekabet için açık bir şekilde hüsrandır. Ancak diğer tarafta bu modelin bir başlangıç olduğu ve sadece ABD pazarında satıldığı gerçeği de var. Yani Essential’a bir şans daha vermek gerekiyor.