Galaxy S9 ile Birlikte Galaxy S Serisi Son Bulacak!

Güney Kore kaynaklı bazı söylentilere göre Samsung, Galaxy S9 ile birlikte Galaxy S serisine son verecek ve önümüzdeki yıldan itibaren yoluna Galaxy X serisi ile devam edecek.

İki buçuk hafta kadar kısa bir süre sonra Samsung’un Galaxy S amiral gemi serisinin yeni üyesi Galaxy S9 tanıtılacak. Samsung Galaxy S9 henüz tanıtılmamış olmasına rağmen Uzak Doğu’dan, önümüzdeki yıl tanıtılacak amiral gemisi Galaxy S10 hakkında bilgiler gelmeye başladı. Pardon; Galaxy X.

Bir dakika; Galaxy X, Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu olmayacak mıydı? Eğer Güney Kore kaynaklı yeni söylentiler doğru ise Galaxy X bundan çok daha fazlası olacak. Galaxy S serisinin 10. telefonunda isimlendirmede bir değişikliğe gidecek olan Samsung, ‘S’e veda edecek ve yoluna Galaxy X serisi ile devam edecek.

Galaxy X, yeni bir hattın ilk akıllı telefonu olacak. İlerleyen yıllarda tanıtılacak Galaxy X serisi akıllı telefonlar Galaxy XI ya da Galaxy X1 olarak adlandırılacak. 10. yılda farklı bir seri ile yola devam etmek faydalı bir değişiklik olabilir. Açıkçası Galaxy S10 ya da Galaxy SX yerine Galaxy X ismi çok daha iyi duruyor.

Şunu unutmamalıyız ki Galaxy X ya da Galaxy S10’un tanıtılmasına henüz bir yıldan uzun bir süre var. iPhone X’un adı, tanıtılmasına birkaç hafta kalana kadar iPhone 8 olacak sanılıyordu, ki bu konuda çok önemli isimlerin ‘sızıntıları’ da bulunuyordu. Bu arada Webtekno YouTube kanalının hazırladığı ‘Samsung Galaxy S9 ve S9+ Nasıl Olacak?’ videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.