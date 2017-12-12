Uzaydan Gelen Virüs 23 Aralık’ta Dünya’yı Yok Edecek!

Yabancı kaynaklı bir sitede yazılana göre 23 Aralıkta uzaydan gelen bir virüsün Dünya’yı yok edeceği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Habere göre; Hindistanlı astrofizikçiler, 23 Aralık'ta dünyanın sonunun geleceğini duyurdu. Bilim insanları sayılı günler içinde tüm insanlığı öldürebilecek virüsün yakın zamanda tüm Dünya'ya yayılacağını düşünüyor. Ancak virüsün sebebiyle ilgili ek bilgi verilmedi.



Diğer bir taraftanda yakınlarda bir uzay cismi tespit edildiği ancak bu cismin NASA veri tabanında bulunmadığı da iddialar arasında.

Bazı sitelerden haber ile ilgili geri adım atılmış olsa da, durum şimdilik belirsizliğini koruyor. Yeni bilgiler geldikçe bizde sizlerle paylaşacağız.

Hatırlarsanız daha önceden de kıyamet senaryoları gündem olmuştu, ancak ilk defa bu kadar yakın bir tarih verilmesi açıkçası bana biraz garip geldi. Size göre iddiaların doğru olma payı ne? 2018 arefesinde gerçekten böyle bir şey yaşar mıyız?