Büyük Set Resifi'nde Mavi Bir Delik Keşfedildi!

Dünyanın doğal harikalarından olan büyük set resifinde mavi bir delik bulundu.

Whitsunday adasında yer alan deniz biyologlarının yürüttüğü araştırmalar sırasında resifte büyük mavi bir delik bulundu. Bu delik bir su altı mağarası ya da delik olabilir. Basitçe çevresinden çok daha derin bir bölge olduğu için dışardan mavi görünüyor.

Biyologların araştırmada kullandıkları Google Haritalar, yine bilimin ilerlemesine yardımcı oldu. Yetkililerin açıklaması şöyle:"Haritalar'da bu mavi deliği keşfettikten sonra yanına gidip bakmaya karar verdik. Normal resif yolculuğumuzdan çok daha uzağa giderek neler olduğunu görmek istedik. İçerde bulduklarımız inanılması çok güçtü, özellikle de buradan 5 ay önce kategori 4 bir hortum'un geçtiğini düşününce."

Biyologlar altta yer alan nefes kesici videoyu Instagram'da yayınlayarak takipçileriyle paylaştılar.

Mavi deliğin bu kadar uzun süre keşfedilmeden kalması ise gayet anlaşılabilir bir durum zira Büyük Set Resifi, adındaki büyük sıfatını boş yere taşımıyor. Avustralya'nın Kuzeydoğu kıyısında 2300 kilometrelik bir hat boyunca resifin devam ettiğini görmek mümkün. Yine araştırmacılardan gelen bilgilere göre deliğin içinde 15-20 metre civarı derinlikte dev Seriatopora'lar ve ekibin şimdiye kadar gördüğü en büyük Acropora kolonisi yer alıyor.

Yaşamın o bölgede de dolu dolu bulunduğunu bilmek bizler için mutluluk verici bir haber. Deliğin derinliklerindeki daha soğuk su, bölgeye has canlıların yaşamına olanak sağlıyo ve çeşitliliği arttırıyor. Resiflerin son yıllarda oldukça zor zamanlar geçirmesi nedeniyle böyle güzel haberler almak dünya sakinlerini mutlu etmeli. Araştırmacılara göre Büyük Set Resifi'nin Kuzeydoğu ucu %95 oranında zarar görmüş durumda. Bu zarara insan yapımı durumlar ve Debbie kasırgası sebep olmasının ardından malesef bahsi geçen bölgenin kendini toparlaması yine araştırmacılara göre mümkün değil.