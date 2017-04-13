Büyük Şirketler Üretimlerini Neden Çin’de Yapıyorlar?

Eğer fark ettiyseniz başta Apple olmak üzere birçok büyük şirket, üretimlerini Çin’de yapıyorlar. Peki buna sebep olan şey ne?

Böyle söyleyince aklınıza ilk olarak eminim ki ‘ucuz işçilik’ gelmiştir. Aslında kısmen de olsa haksız değilsiniz; şirketlerin buraya yönelmesinde bunun da büyük etkisi var. Fakat birçok kimsenin bilmediği başka bir detay var: Dünyanın en değerli malzemelerinden olan lantenitlerin en çok bu ülkede bulunması.

Büyük şirketler elbette bu durumun farkında, fakat lantenitleri Avrupa’ya ya da ABD’ye taşımak hem zor, hem maliyetli hem de çok tehlikeli. Bu sebeple de şirketler, fabrikalarını Çin ya da Tayland gibi uzak doğu ülkelerinde kuruyorlar. Çin, bu değerli materyali aslında 2011 yılına kadar çok ucuza satıyordu, ta ki aynı tarihlerde ambargo koyana dek.

Çin’in bu kararı başta Almanya’nın Başbakanı Merkel olmak üzere bazı önemli kişilerin sık sık bu ülkeye ziyaret etmesine ve milyar dolarlara varan pazarlıkların dönmesine sebep oldu. Şu an için aralarında bir karar alındı mı bilmiyoruz, fakat bu durumdan en çok Çin’in karlı çıktığını söylemek mümkün.

Çin’le fazla yüz göz olmak istemeyen ABD ve Avrupa’dan birçok ülkenin, fıldır fıldır bu metallerin olduğu toprakları aradıkları söyleniyor. Hatta uzayda dahi çalışmalara başlandığı, Planetary Resources gibi şirketlere bu anlamda Google’ın destek bile verdiği iddia ediliyor.