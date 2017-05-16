Dinozorlar Sadece 30 Saniyelik Bir Farkla Yok Olmuşlar!

Dinozorları yok ettiği kesinleşen astroit eğer 30 saniye sonra Dünya’ya çarpsaydı, dev canlılar hala yaşıyor olacaklardı.

Bir belgesele konu olan araştırma sonuçlarına göre dinozorları yok ettiği kesinleşen asteroit eğer 30 saniye kadar sonra Dünya’ya çarpsaydı, dev canlılar hala yaşıyor olacaklardı. Söz konusu gök cismi ile çarpışamadan sonra atmosfere yayılan yoğun sülfür, yeryüzüne gelen Güneş ışıklarını engellemiş ve Dünya’yı uzun süren küresel bir kışa mahkum etmişti.

Normalde bir kara parçasına düşen asteroit, Dünya’yı bir futbol topu olarak düşünürsek neredeyse yanında bir kum tanesi kadar küçük kalıyor. Ancak 30 saniyelik bir gecikmeyle gelmiş olsaydı okyanusa düşecekti ve yıkımın etkileri azalacaktı. Dinozorların yok olması, memelilere ve en niyahetinde insanlara gelişim şansı verdi.

BBC’de yayınlanan belgesele göre asteroit, Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nın 40 kilometre uzağına yaklaşık 66 milyon yıl önce çarptı ve 180 kilometre genişliğinde, 32 kilometre derinliğinde dev bir krater oluşturdu. Kraterin içindeki kazı çalışmalarına katılan bilim insanları, kayaçların sülfür bileşenleri açısından zengin oldukları sonucuna ulaştılar.

Asteroidin etkisi, sülfür miktarı fazla olan bölgeyi neredeyse buharlaştırdı ve atmosfere aşırı miktarda sülfür buharı salınmasına neden oldu. Hava, dünyanın her köşesinde bir volkan felaketinin yakınlarında olduğu gibi yoğun toz bulutlarıyla kaplandı. Bu bulutlar yaklaşık 10 yıl boyunca Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelledi ve küresel kış, büyük yok oluşları beraberinde getirdi. Elbette toz bulutundan zarar görmeyen dinozorların çoğu ilk etapta oluşan dev tsunami ve ardından yaşanan kış sürecinde yiyecek bulamadıkları aç kaldılar.

Yaklaşık 9 kilometrelik çapa sahip astroit, gezegenimize 64.000 kilometrelik bir hızla çarptı. Eğer 30 saniye kadar gecikseydi, sülfür bakımından zengin bir bölgeye değil, Atlantik ya da Pasifik sularına çarpacak ve küresel kışa sebep olmayacaktı. Sülfür buharı yerine atmosferde su buharı yayılacak, felaketin ilk dalgasındaki deprem ve tsunami etkisinde kalan canlılar yok olacak, fakat açlık olmayacağı için dinozorların nesli tükenmeyecekti.

Asteroidin etkisi o kadar büyüktü ki, ilk etapta dinazorların %25’i yok olmuştu. Onlar için oldukça talihsiz bir zamanda gelen astroit, bugün bizler gibi bir çok memeli ve farklı canlı türünün gelişimine şans vermiş oldu.

150 milyon yıl boyunca yeryüzünün egemen türü olan dinozorların yok oluşu arkasındaki sır perdesi ve varlığımızın mucizesi böylelikle aralanmış oldu.

Birçok araştırmacının katıldığı çalışmaların sonuçlarına dair hazırlanan belgesel dizi The Day The Dinosaurs Died BBC kanalında yayınlanmaya devam edecek.