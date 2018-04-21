Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Carnegie Mellon bilgisayar bilimcileri ile yemek hazırlama, yemek pişirme ve hatta gıda dağıtımı için uygun robotlar üretme konusunda işbirliği yapıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte robotların hayatımızda yer aldığı alanlarda giderek artıyor. Bu bağlamda ilk olarak CaliBurger restoranlarında çalışarak manşetlere konu olan burger çevirme robotu Flippy’i tanımıştık. Şimdilerde ise Sony ve Carnegie Mellon araştırmacıları arasında sağlanan yeni bir ortaklık ile ünlü dünya mutfaklarında robotların çalıştırılması planlanıyor.

Japon teknoloji devi geçtiğimiz günlerde, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde (CMU) gıda hazırlama işlemini daha iyi ve daha akıcı hale getirmek için mühendislerle bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu noktada araştırmacıların en büyük isteği ise yapay zeka ve robotik gücünü kullanarak hızlı ve lezzetli yemekler hazırlamak. Daha önce örneğini gördüğümüz burger robotu Flippy dışında gıda endüstrisinde pek fazla yapay zeka veya robot bulunmuyor.

Yapılması planlanan gıda robotları ile hata payının azalmasının yanı sıra, lezzet farklılıklarının da ortadan kalkacağı umuluyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan şirket, “Bir robotun gıda hazırlaması ve dağıtması mevcut olan birçok karmaşıklığı azaltabilir. Bu sayede de restoranlardaki bekleme süreleri de kısalacaktır” dedi.

Birçok farklı özellik ile üretilmesi beklenen gıda robotları, diyet ve alerji dostu yiyeceklerde hazırlayabilecek. Bu noktada her şey tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyecek. Bunun haricinde işlevsel robotlar ev ve iş yerlerinde rahatça kullanılabilinecek. Bu sayede ise evlerimizde de kullanabileceğimiz gıda robotları, hayatımızı kolaylaştıracak ve günlük rutinlerimizi hızlandıracak bir teknoloji olarak gösteriliyor.