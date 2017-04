Büyük Transformers Savaşı Artık iOS ve Android'e Taşındı!

Decepticon ve Autotobotlar arasındaki muazzam savaş artık Apple iOS ve Android platformlarına konuk oluyor. Transformers: Forged to Fight, mobil oyun dünyasında çok popüler olabilir.

Transformers'ın çizgi film serisi, belli bir yaş üstündeki bizleri, pazar gününün erken saatlerinde kaldıran nadir faktörlerden biriydi. Özellikle Optimus Prime'ın tek başına Megatron dahil tüm Decepticon'ları indirmesini muazzam bir keyifle izlerdik. Şimdiyse Transformers tam bir gişe canavarı ve yaratıcı firma Hasbro da, oyuncak satışlarıyla paraya para demiyor.

Yapımcı şirket Kabam, Transformers: Forged To Fight'u gün itibariyle yayınladı. Android telefonumdan yaptığım test, oyunun Türkiye için de indirilebilir olduğu yönünde. GamesBeat'e gönderilen basın bülteninde, Hasbro'daki dijital oyun ve şirket geliştirme bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Mark Blecher, "Transformers: Forged to Fight, Transformers serisinin neredeyse her neslinden gelen en güçlü Autobot'ları ve Decepticons'u bir araya getiriyor. Ekibimiz gerçekten çarpıcı bir Transformers deneyimi yarattı ve gerek Transformers hayranlarının ve gerekse diğer oyuncuların yapımdan memnun olacağından eminiz."

Bu yıl Transformers serisi için çok önemli. Michael Bay'in son kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu The Last Knight, yaz aylarında gösterime girecek. Filmin gişe hasılatı 1 milyar dolar altında olursa şaşırtıcı ve hayal kırıklığına uğratıcı olur. Şunu da belirtelim: Transformers 6 ve 7 ile solo film Bumblebee de çoktan stüdyo onayını kaptı.