Büyük ve Küçük Beden Elbiselerin Fiyatları Neden Aynı?

Bir giysi modeli, üretim aşamasındayken small (S), medium (M) ve large (L) olarak tek pakette toplanır.
Söz konusu paketin maliyeti hesaplanıp ortalama bir rakamla toptancıya satılır. Toptancı da kârını ekleyip aynı (paket olarak) dağıtıma sokar.
Esnaf ise paket biçiminde aldığı mala yine ortalama bir fiyat biçip tek tek satışa çıkarır.
Zira esnaf, paket içeriğinin üretim maliyeti ile ilgilenmez; esnaf, tüm paketten alacağı kârı baz alır. Dolayısıyla da bütün parçaları eşit bir fiyatla satışa çıkarır.
Ve bir not: Small için harcanan kumaşla, xlarge için harcanan kumaşın metrajı aynıdır. Small ölçülerde boy küçülmez, dar kesim yapılır. Bu sebeple kumaş fire verir, artan kumaş ise hiçbir işe yaramaz.