Büyük ve Küçük Beden Elbiselerin Fiyatları Neden Aynı?

Yüksek veya mütevazı, fark etmez; mevcut bütçelerimizden aldığı pay pek de yabana atılır olmayan 'giysiler' hangi bedende olursa olsun, aynı fiyata satılıyor. Örneğin etiketinde '100 TL' yazan x marka bir gömlek... S, M, L, XL, hiç fark etmiyor, hepsi de 100 TL. Peki bunun sebebi nedir?

Bir giysi modeli, üretim aşamasındayken small (S), medium (M) ve large (L) olarak tek pakette toplanır. Söz konusu paketin maliyeti hesaplanıp ortalama bir rakamla toptancıya satılır. Toptancı da kârını ekleyip aynı (paket olarak) dağıtıma sokar. İLGİLİ HABER Tuzlu Suya Konulan Siyah Elbisenin 2 Ayda Dönüştüğü İnanılmaz Görüntü Esnaf ise paket biçiminde aldığı mala yine ortalama bir fiyat biçip tek tek satışa çıkarır. Zira esnaf, paket içeriğinin üretim maliyeti ile ilgilenmez; esnaf, tüm paketten alacağı kârı baz alır. Dolayısıyla da bütün parçaları eşit bir fiyatla satışa çıkarır. İLGİLİ HABER Vücut Isısını Elektrik Enerjisine Çevirerek Kripto Para Çıkartan Özel Giysi Ve bir not: Small için harcanan kumaşla, xlarge için harcanan kumaşın metrajı aynıdır. Small ölçülerde boy küçülmez, dar kesim yapılır. Bu sebeple kumaş fire verir, artan kumaş ise hiçbir işe yaramaz.

Kaynak : https://seyler.eksisozluk.com/buyuk-beden-ile-kucuk-beden-kiyafetlerin-fiyati-neden-ayni

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