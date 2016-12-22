Büyükelçi Suikastçısına Ait iPhone'nun Şifresini Kırmak İçin Apple'dan Yardım İstenmiş

Apple, bir dönem gündemden düşmeyen ''FBI'ın talebini geri çevirme'' olayının benzerini Türkiye ile yaşıyor.

19 Aralık Pazartesi günü Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen resim sergisinin açılışına katılan ve açılış sonrası konuşma yaptığı sırada Ankara Çevik Kuvvet'te görevli bir polis tarafından silahlı saldırıya uğrayan Rus Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç, hayatını kaybetmişti.

Mevlüt Mert Altıntaş isimli saldırgan ise olay sonrasında özel kuvvetler tarıfından vurularak öldürülmüştü. Tüm dünyada yankı bulan bu olay sonrası, saldırganın kim ya da kimler tarafından görevlendirildiği ve saldırıyı gerçekleştirmedeki asıl amacı gibi şeyler bir nebze havada kalmış durumda.

İşte bu konuda yardım alınması için başvurulan yerlerden biri de Apple. Apple'a yakınlıkları ile bilinen bazı basın kuruluşlarına göre Türk yetkililer, saldırganın kullandığı iPhone 4s cihazının şifresini kırabilmek ve telefondaki bilgilere erişmek için Apple'dan yardım istemiş. Fakat Apple bu yardımı geri çevirmiş.

Aslında Apple'ın söz konusu teklifi kabul etmemesi pek yabancı bir durum değil. Daha önceden Apple, San Bernardino'da yaşanan terör saldırısının ardından bu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birisini yakalayan FBI'ın, teröriste ait iPhone cihazının şifresini kırma talebini de reddetmişti.

Şimdi ise benzer durum, Ankara'da gerçekleşen suikastin ardından Türk yetkililer ile Apple arasında yaşanmış. Gerçi Apple'dan olumsuz yanıt alan Türk yetkililerin Rusya'dan gelen özel bir teknik ekip ile birlikte telefonun şifresini kırmayı başarmış. Aynı şekilde FBI da Apple'ın yardımı olmadan şifreyi kırmıştı.