Büyülenmemek Elde Değil: Bir Ferrari Nasıl Üretilir?

Wired UK YouTube kanalı yeni bir video yayınlayarak, bir 'sanat eseri' olan Ferrari'lerin nasıl bir üretim sürecinden geçtiğini izleyicileri ile paylaştı.

Ferrari, çok uzun yıllardır ünlü spor otomobillerini ‘İtalyan tutkusu’ ile ürettiğini söyleyen ve bununla övünen bir firma olmuştur. Fakat WIRED UK’in YouTube kanalına yüklediği yeni video, Ferrari üretiminde tutkunun yerini daha çok robotların aldığını gösteriyor.

WIRED UK tarafından yayınlanan ‘Ferrari’nin 70 yılı: Teknisyenler ve yüksek teknoloji robotlar dünyanın en ünlü otomobillerini nasıl üretir?’ adlı video, İtalyan ateşini yansıtan kırmızı canavarların nasıl bir üretim sürecinden geçtiklerini gösteriyor.

Videonun genel anlamda standart bir otomobil üretim sürecini yansıttığı söylenebilir. Fakat Ferrari’nin otomobil üretim sürecinde bu kadar fazla robotik teknoloji kullanıyor olması bazı Ferrari fanatiklerinin tepkisini çekti.

Günümüzde üretilen güçlü ve donanımlı araçların tamamı belli bir makine montajına ihtiyaç duyar. Fakat konu Ferrari olduğunda hayranlar daha fazla el işi ve ‘sanat’ görmeyi bekleyebilir. Ne olursa olsun Ferrari’ler büyüleyici araçlar olmaya devam ediyor.