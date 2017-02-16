Buz Dağları, Korkutucu Hızlarda Erimeye Başladı!

Amerika Birleşik Devletleri İklim İdaresi'nin verilerine göre kutup buzları, son zamanların en ince noktasına erişti.

ABD Ulusal İklim Merkezinden alınan verilere göre Antarktika'daki deniz buzu, bu hafta son yılların en düşük konumuna geldi. Salı günü kaydedilen günlük buz alanı, tüm zamanların en düşük seviyesini temsil ediyor: 2.22 milyon kilometrekare.

Buz parçalarının yoğunluğu son 30 yılda, küresel sıcaklık arttıkça kilometrekare üzerinde nispeten istikrarlı bir düşüş göstermiş olsa da, 1970'lerin sonlarından itibaren muazzzam bir düşüşe geçti.

2012'de Antarktik deniz buzları, aylık en yüksek rekor seviyeye ulaştı. O zamandan beri, güney yarımkürede buzulların erimesiyle ilgili daha fazla kanıt birikti ve son dramatik fotoğraflar, batıdaki Antarktika buzunun çatlaklar ile saptandığı hava fotoğraflarını gösterdi.

İddalara göre gizemli rüzgarlar, Antarktika buzullarının hızla erimesine neden oldu. Söz konusu rüzgarlar, küresel ısınmanın bir diğer belirtisi konumunda ve buna bağlı deniz seviyesinin yükselmesi ve diğer iklim etkileri hakkında endişe yaratmakta. Bu etkilerin zamanlaması ve kapsamı bilimsel bir tartışmanın konusu olmasına rağmen, ülkelerin sıcak iklime katkıda bulunan kömür ve diğer fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarına aciliyet kazandırıyor.

NSIDC (Amerika Buz ve İklim Dairesi) Direktörü Mark Serreze, Reutars'a verdiği demeçte, "Antarktika'da kötü anlamda rekor bir seviyeye bakıyoruz" açıklamasında bulundu.

NSIDC, geçen yılın sonunda Kuzey Kutup ve Antarktik deniz buzlarının aylık en düşük seviyelere ulaştığını da bildirdi.