Buz Tutmuş Nehre Düşen iPhone 7 Plus, 13 Saat Sonra ‘Çalışır’ Şekilde Çıkarıldı!

Rusya’nın Yakutsk şehrinde buz tutan bir nehre düşen iPhone 7 Plus, aradan geçen 13 saatin ardından dalgıçlar tarafından çalışır şekilde bulundu.

Apple’ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıttığı iPhone 7 Plus, suya, hatta buza karşı bile ne kadar dayanıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Rusya’nın Yakutsk şehrinde bulunan ve -36 derece ile yüzeyi donmuş olan Lena Nehri üzerinde balık tutan bir kişi, oltasını fırlatmak isterken cebindeki iPhone 7 Plus’ı düşürdü. Olayın gerçekleşmesinin ardından telefonu düşürdüğü yere dalgıç olan bir arkadaşını götüren adam, arkadaşından telefonu çıkarmasını rica etti. Sıcaklığı 4 derece olan suya giren dalgıç, ‘bir cevapsız araman var’ diyerek nehirden telefonla birlikte çıktı.

Telefonun sahibi olan adam ise saatlerce çalışır halde bulunan telefonun şarjının %35’ten yalnızca %19’a düştüğünü söyledi.