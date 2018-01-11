Karda kışta sokaklarda yürümek zordur. Eğer dikkat etmezseniz ve eşiniz de biraz paylaşmayı seven biriyse kolaylıkla bir internet fenomeni haline gelebilirsiniz.

Kuzey yarım küre kış mevsimini yaşıyor, bu da dondurucu soğukların ve karın hemen yanı başınızda olacağı anlamına geliyor. Eğer dikkat etmezseniz kar ve buz sizi zor durumlara sokabilir, hatta yanlışlıkla internet fenomeni dahi olabilirsiniz.

Amerika’nın Virginia eyaletinde yaşayan Tim Besecker’ın başına tam da böyle bir olay geldi. Sabah işe gitmek üzere aracına yürüyen Tim, asfalttaki gizli buzlanmayı fark edemedi. Fark ettiğinde ise iş işten çok geçmişti.

Aslında bakarsanız Tim Besecker buzun onu ilk savuruşunu başarı ile atlatıyor. Fakat daha sonra takip eden artistik aşağı kayış ve kaçınılmaz düşüşün önüne kimse geçemezdi. Daha da kötüsü tüm bunlar yaşanırken evin güvenlik kamerası çalışıyordu.

Güvenlik kamerasının çektiği görüntüleri izleyen Kelly Bonser Besecker, eşinin bu eğlenceli görüntülerini arkadaşları ile paylaşmak istedi. Fakat bayan Besecker’in hiç beklemediği bir şey oldu ve eşi Tim Besecker’in ‘buzda dans’ videosu yalnızca 2 günde 40 milyon izlendi.

Siz siz olun, kış aylarında buzlanmaya dikkat edin; özellikle de etrafınızda sizi çekmek üzere beklenen kameralar varsa. Tim Besecker’i Facebook fenomeni haline getiren komik düşüşünü aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.