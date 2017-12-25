Soğuk savaş döneminde Amerika’nın Grönland’de buzların altına kurduğu nükleer üs, buzlar eridikçe ortaya çıkıyor. Nükleer üssün toksik atıkları dünyayı korkutmaya başladı.

ABD, soğuk savaş döneminde Rusya’nın etrafındaki bölgelere pek çok üs kurmuştu. Bu üslerden birisi olan Grönland Nükleer üssü, küresel ısınma nedeniyle buzların erimesinden kaynaklı denize tonlarca zehirli madde yayacak gibi duruyor.

Küresel ısınma dolayısıyla, dünyanın en kalın buz tabakalarından birine ev sahipliği yapan Grönland bölgesinde buzların ciddi anlamda eridiğini görmeye başladık. Küresel ısınmanın kendisinin kötü bir olay olduğunu zaten biliyoruz, ancak Amerika’nın nükleer üssü bu küresel ısınmanın önüne geçmiş olabilir.

Bölgede yer alan tonlarca zehirli atık, buzların erimesi ile birlikte suya karışarak çok büyük bir alanı zehirleyebilir. ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde, 1959 yılında Buz Solucanı projesi kapsamında buz kütlesinin derinliklerine inşa edilen Yüzyıl Kampı isimli nükleer üs, küresel ısınmanın etkisi ile 75 yıl içerisinde eriyebilir.

Nükleer başlık taşıyan balistik füzelerin buzulların altında ateşlenmesi sonucu neler olacağı konusunda araştırmalar yapan Yüzyıl Kampı, tam teşekküllü bir kent boyutunda olmasından dolayı durum son derece ciddi bir olay olarak gösteriliyor.

ABD, bu bölgeyi 1967’de terk etmiş ve tüm nükleer reaktörleri götürmüş, ancak buna rağmen yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkan pek çok zehirli çöp geride bırakıldı.

Soğuk Savaş döneminde ABD, Sovyetler Birliği’ne karşı 600 balistik füzeyi bu bölgede konuşlandırmış, 4000 kilometre uzunluğundaki tüneller ile buzulları adeta kendi toprakları gibi kullanmıştı.

Bilim insanlarına göre 75 yıl içerisinde bölgenin eriyebileceği ve bu erime sonucunda bu çöplerin suya karışarak hem denizde hem de karada yaşayan milyonlarca canlıya zarar verecek. ABD, bu bölgedeki çöpünü temizlemeye karar verir mi bilinmez, ancak Trump yönetiminde bunun pek önemseneceğini sanmıyorum.