Buzullar Tamamen Eridiğinde Dünya’nın Alacağı Görünüm

Küresel ısınma, gün geçtikçe kutup buzullarını eritiyor. Tüm dünya yüzündeki buzların 5000 yıl içinde eriyeceği söyleniyor. Birçok yer sular altında kalacak. Biz de bunun gerçekleşmesi halinde Dünya'nın alacağı görünümün nasıl olacağını anlattık.

Yıllar boyunca insanoğlunun nasıl da doğayı geri dönüşümü olmayan bir şekilde etkilediğini öğrendik. Doğayı tahribatımızın yarattığı durum, salt bir vicdan muhasebesinin yerini korkuya bıraktı. Çünkü türümüzün yok olabileceği fikri sıkça dillendirilmeye başlamıştı. Bu konu üzerine bilim kurgu kitapları, kıyamet senaryosu filmleri çekildi. Bugün her zamankinden çok bu meseleler hakkında kafa yoruyoruz, özellikle de küresel ısınma hakkında.

Bilim insanları, Dünya’daki buzların erimesinin 5000 yıl alacağını tahmin ediyorlar. Ancak doğal düzendeki herhangi bir dalgalanma bu durumu değiştirip erimeyi hızlandırabilir. Erime doğal seyrinde bile gitse, 5000 yıl sonra su seviyesinin birçok şehri yutacağını biliyoruz. Bugün bile artan su seviyesiyle birçok ada ülkesi tehlikede! National Geographic dergisine göre tüm dünyadaki buzlar erirse, deniz seviyesi 65 metre artacak. Bu da yaklaşık İstanbul’daki Galata Kulesi’ni su altında bırakabilecek bir yükseklik. Peki ya dünya genelinde neler olacak?

Kuzey Amerika'nın doğu yakasında birçok şehir sular altında kalacak. Bunlara New York da dahil.

Güney Amerika’da Amazon havzası denizle birleşecek. Tatlı su ve bölgenin yaşam kaynağı olan Amazon nehri yok olunca neler olur bilinmez. Ancak Buenos Aires şehri, Uruguay ve Paraguay ülkeleri sular altında kalacak.

Avrupa’da Venedik, Amsterdam, Kopenhag gibi şehirler su antında kalacak. Londra, İstanbul ve Barselona gibileri de büyük risk taşıyor.

Afrika'da kuzey kesimlerin bazı bölgeleri sular altında kalacak.

Asya’da Çin’in batısı neredeyse sular altında kalacak. Deniz Pekin’e dek gelecek. Hindistan, Bangladeş ve Pakistan kıyıları sular altında kalacak. Basra Körfezi’nde deniz Bağdat’a dek gelebilir. Hazar Denizi ise büyüyecek, Rusya’da deniz iç kesimlere sokulacak.

Avstralya’da yer yer sular altında kalan bölgeler olacak, ancak ülkenin iç kesimlerinde büyük bir göl oluşacak.