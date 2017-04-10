Buzulların Erimesinin Arkasında Bir Sebep Daha Çıktı!

Kuzey Buz Denizi’nin yüzeyinde buzulların erimesine küresel ısınma dışında okyanusların altındaki akıntıların da sebep olduğu ortaya çıktı.

Toplam 16 bilim insanının bir araya gelerek yaptığı bir araştırmanın sonucunda, Atlas Okyanusu’ndan Kuzey Buz Denizi’ne doğru ilerleyen sıcak su akıntılarının buzulları aşağıdan eriterek birbirlerinden kopmalarına sebep olduğu açıklandı. Buna, Kuzey Buz Denizi’nin Atlantikleşmesi adı veriliyor.

2002 yılında Kuzey Buz Denizi’nin altına yerleştirilen sensörler yardımıyla günümüze kadar bilgi toplamaya devam eden bilim insanları, denizin çok hızlı bir değişime uğradığını ortaya çıkardılar. Yapılan araştırmalar, bunda Atlas Okyanusu’nun sıcak su akıntılarının büyük pay sahibi olduğunu gösteriyor.

Avrupa’nın kuzeyiyle Asya arasında kalan kısmı inceleyen bilim insanları, Kuzey Buz Denizi’ne doğru giden sıcak su akıntılarının denizin bir hayli altından gidiyor olmasına rağmen etkili olduklarını keşfetmişler.

Aslında uzunca bir süredir İskandinavya’daki buzulların erimesinde sıcak su akıntılarının parmağı olduğu düşünülüyordu, fakat Sibirya’nın kuzeyi için ilk kez böyle bir yorumda bulunuldu.