Buzz Aldrin'in Bizi Mars'a Götürecek Sanal Gerçeklik Filmi

Ay'a ayak basan ikinci adam olan Buzz Aldrin, insanları Mars'a götürme planlarını ayrıntılarıyla aktaran bir sanal gerçeklik filmi hazırlığında.

NASA 2030'lu yıllarda Kızıl Gezegen Mars'ta kuracağı ilk koloni için çalışmalarını sürdürürken; Görev Komutanı Neil Armstrong'un ardından Ay'a adım atan ikinci astronot olan Buzz Aldrin, "Cycling Pathways to Mars" isimli bir sanal gerçeklik filmi ile bizlere Mars'a yolculuğun nasıl olacağını önceden aktarmanın peşinde. Dünya ve Mars'ın uydularının durak olarak kullanılacağı yolculuk, yaklaşık altı ay sürecek. Bu deneyimin nasıl olacağını Aldrin'in bakış açısıyla anlatacak filmin ise yaklaşık 10 dakika olması planlanıyor.

Şayet bir sanal gerçeklik setine sahip değilsek, Youtube üzerinden 360 derecelik videosunu izleyebileceğimiz kısa film, yaklaşık 225 milyon km sürecek olan yolculuğun nasıl olacağını bizlere gösterecek.

Filmin fragmanı bile bizi heyecanlandırmaya yetti açıkçası!