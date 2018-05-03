Céline Dion'dan Deadpool 2'nin Resmi Film Müziği Klibi!

Céline Dion, Deadpool 2'nin resmi film müziği Ashes'ın klibini yayınladı. Klip, son derece sanatsal başlayıp Deadpool'un muhteşem dansı ile devam ediyor...

Deadpool iyi bir karakter mi yoksa kötü mü? Bu soruyu yanıtlamak kesinlikle kolay değil. Fakat Deadpool’un bir süper kahraman olmadığı ve dünyayı kurmakla ilgisi olmadığı bir gerçek. Onun daha büyük amaçları var; eğlenmek gibi.

Kanadalı efsanevi sanatçı Céline Dion, resmi YouTube kanalı aracılığı ile bugün yeni klibini çevrimiçi olarak yayınladı. Peki bunun Deadpool ile ne alakası var diye sorabilirsiniz. Klipte romantik ve bir o kadar da seksi bir şekilde dans eden Deadpool görüyoruz.

Céline Dion’un yeni ‘Ashes’ şarkısı, Deadpool 2’nin resmi film müziklerinden biri olacak. Hal böyle olunca da klipte Deadpool’u görmemek olmazdı. Ashes gerçekten şaşırtıcı derecede iyi bir şarkı ve klip, Deadpool’a rağmen(!) son derece güzel.

Deadpool iki yıl önce beyaz perdeye çıktığında hepimizi aksiyona, komediye ve romantizme doyurmayı başarmıştı. Hal böyle olunca da ikinci film için beklentiler son derece yüksek. 18 Mayıs’ta vizyona girecek Deadpool 2’nin fragmanlarını buraya ve buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.