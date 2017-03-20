Filmi yetmez, Titanik'i daha yakından görmek istiyoruz diyenler varsa şöyle buyursunlar.

90’ların sonunda çıkan sinema filmiyle efsaneler efsanesine dönüşen, batmaz denip ilk seferinde yaklaşık 4 kilometrelik derinliğe kadar batan Titanik, hala günümüzün en trajik denizcilik facialarından biri olarak kabul ediliyor.

James Cameron’un filmi çektikten sonra defalarca batığa inip çıktığını ve su altı robotunun içinde saatler harcadığını duymayan kalmamıştır. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bir bakteri türü tarafından tamamen yok edilmesi beklenen batığın enkaz halindeki görünümü turistlerin de ilgisini çekecek boyuta ulaştı.

Bir asırdır trajedisinden çok keşfi ve medyatik oluşuyla gündemde olan batık, yakın zamanda Londra’da bulunan bir tur operatörü Blue Marble Private sayesinde turistlerin ziyaretine açılacak. Bir mini deniz altı yapılacak yolculuğun bedeli ise 100 bin dolar, yani bugünün kuru ile yaklaşık 360 bin TL!

Enkazı gezmek isteyip ücreti ödeyen turistler, batığın bulunduğu Kuzey Atlantik bölgesine helikopterle uçacak. Turistlerin oldukça soğuk bir havada, yatta geçirecekleri iki günün ardından aşağıda gördüğünüz robot deniz altı ile 4 kilometre derinlikteki batığı keşfetmek için 5 saat süreleri olacak. Aynı anda 9 turistle birlikte rehberler de geminin en meşhur yerlerini batık yok olmadan gözlemleme fırsatı bulacak.

Ne diyelim, 5 saatte 1 milyon doları kim kazanmış ki bütün bu ekipmana sahip olanlar kazanmasın. Gideceklere şimdiden iyi yolculuklar efendim :)