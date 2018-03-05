İnternette yayın yapan resmi yayın kuruluşlarının içeriklerine ilişkin hazırlanan toba yasa, TBMM’ye sevk edildi. Bu kapsamda Puhu TV, en çok izlenen internet dizisi Fi’ye ikinci sezonu Çi’ye sansür uygulamaya başladı. Konuyu gündeme Milliyet yazarı Sina Koloğlu getirdi.

Resmi olarak yayıncılık lisansına sahip ve internet ortamında geniş kitlelere seslenen yayın kuruluşları, RTÜK’ün yeni kurallarına karşı önlem almaya başladı. Ülkemizdeki televizyon kanallarının internet yayınları ya da internet yayıncılığı yapan resmi kuruluşları ilgilendiren yasalar gereği, sakıncalı olarak görülen bazı içerikler sansürlenecek. Bu yayıncıların arasında ise Puhu TV ve Blu TV gibi sadece internet üzerinden yayın yapan kuruluşlar da var.

TBMM’ye aktarılan torba yasa henüz resmiyete dökülmeden yayın kuruluşları, muhtemelen cezalardan ya da yasaklardan kurtulmak için eski yayınlarını elden geçiriyor. Milliyet yazarı Sina Koloğlu’nun köşesine taşıdığı bilgilere göre Puhu TV, Fi ve Çi dizisinin eski bölümlerinden dolayı sorun yaşamamak için hummalı bir çalışma yürütmeye başladı.

Bildiğiniz üzere internetten ve ücretsiz olarak yayın yapan Puhu TV’nin Fi dizisi, televizyonlarda yayınlanması güç sahnelere sahipti. Bu sahnelerde cinsel içerikler, tütün ürünleri kullanımı ve argo konuşmalar yer alıyordu. Koloğlu iddiasını şu şekilde kaleme aldı:

"Duydum ki, Puhu TV’de hummalı bir çalışma varmış. Platform, internette ve bedava izleniyor. Yeni düzenlemede sorun çıkmasın diye ‘Fi’ ve ‘Çi’ dizilerinde geriye dönük bir temizlik söz konusu"

"Reklam yerleştirmeler’ ve sanırım bazı sahnelerde ‘blurlama’ yapılıyormuş. Özgürüz diye fazla fazla marka ismi dayadılar anladığım… Bir de ‘küfür etme özgürlüğü’ olmuştu internette yayınlanan dizilerde."

Anlaşılan o ki torba yasa içerisinde RTÜK’ün reklam sınırlarına ilişkin düzenlemeler, internet yayınları için de geçerli olacak. Dizinin bazı bölümlerinde araba, akıllı telefon gibi olay akışına iliştirilmiş reklamlar bulunuyordu.

Yakında TBMM’de görüşülecek yasa kabul edilirse, resmi yayıncılar için internet ve televizyonun farkı kalmayacak.