Elektrikli otomobiller ciddi başarılar elde etmeye son sürat devam ediyorlar.

Tesla ile birlikte otomobil sektöründe elektrikli otomobiller adeta uçuşa geçmiş durumdalar. Gerek tasarımları, gerekse yapabildikleri ile, normal araçlardan hiçbir farkları olmadıklarını gösteren elektrikli otomobiller, artık rekorları da ele almaya başladılar.

Buna son örnek olarak karşımıza Tesla P100D çıkmakta. Cadillac'ın 2017 model CTS-V aracı ile kapışan Tesla P100D, sadece CTS-V'yi geçmeyi başarmamış, bir de üstüne dünya rekoru kırmış.

CTS-V, 640 beygir gücünde, 855Nm torklu ve 100km'ye 3.7 saniyede çıkabilen, maksimum hızı da 320km civarında olan bir araç. Yani epey sağlam bir rakip. Fakat P100D, bu rakibi ile mücadeleye tutuştuğu 400 metrelik yolu 10.72 saniye ile tamamlayarak, 4 kapılı sedan araçlar kategorisinde rekorun sahibi olmuş durumda.