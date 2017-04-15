Cadillac, Tesla'yı Alt Etmek İçin Gizli Silah Geliştirdi!

Son yıllarda eski popülerliğini kaybetse de halen Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok sevilen otomobil markalarından olan Cadillac'ın yeni aracı, Tesla'nın canını epey sıkabilir.

Aslında Henry Ford tarafından bizzat kurulan, ancak büyük çaplı bir satın alma eylemi ile General Motors bünyesine geçen lüks otomobil üreticisi Cadillac, Tesla'ya meydan okumaya hazırlanıyor.

Tesla'ya rakip olacak yeni otonom mimari, bu sonbaharda Cadillac'ın amiral gemisi CT6 sedan modeline entegre edilecek. Kendi kendine sürebilen Cadillac'a sahip olmak isteyen kişiler ise 67.000 dolar ile 85.000 doları gözden çıkarmak zorunda kalacaklar. Ayrıca ilave donanımlı lüks modellerde Super Cruise özelliği, 3100 dolara mal olacak .

LIDAR haritalarının dahil edilmesi, Cadillac'ın Super Cruise'ı rakiplerinden farklı kılıyor. Tesla, kara yollarında sürüş yaparken sürücülerinin yarı otonom otomatik pilot sistemini kullanmalarını öneriyor ancak teknik olarak elektrikli otomobil devi bunu kesinleştirmek için bir eylemde bulunamıyor. Cadillac, müşterilerin haritalama verileri nedeniyle Süper Cruise mimarisinde daha fazla kontrole sahip. Super Cruise, sadece "bölünmüş, sınırlı erişimli yollar" ile sınırlı "otoyollarda" ve "kapalı rampalarda" tanımlanıyor. Böylece risk neredeyse sıfıra iniyor. Başka bir deyişle, otomobil çevresinde hiçbir şehir ve yerleşim bölgesi yok.

Cadillac ürün iletişim yöneticisi David Caldwell, "LIDAR haritası ve diğer veriler sayesinde arabanın yerini biliyoruz. Dolayısıyla onu aşırı risk bulunduran yollara sokmama teknolojisine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Ancak bir harita yalnızca yolun kendisi kadar faydalıdır. İnşaatlar gerçekleştiğinde ve şerit kapanışları rastgele meydana geldiğinde Cadillac'ın LIDAR haritalarında ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu sorunların üstesinden gelmek için Cadillac, harita üreticilerinin ABD Ulaştırma Veritabanı Departmanları'nı sürekli kontrol ediyor ve yol inşaatlarını gözlüyor. Havadan yapılan güncellemeler yılda bir kez aracın veri tabanına ulaşıyor. Cadillac, rakiplerinin aksine aşırı temkinli. Şirket sözcüsü "Bu sürücülerin gözlerini yolda tutmaları ve aracın çalışmasıyla meşgul olmaları gerektiği anlamına gelir. Ellerini direksiyon simidinden ve ayak pedalından çekiyor olabilirler, ancak gözlerini 30 saniyeden fazla yoldan uzaklaştıracak olursa araba, direksiyon kolonunun üst kısmına takılı bir kızılötesi kamera sayesinde uyarılarda bulunacak. Pek çok uyarıcı sistemimiz var ve onlardan kaçıp kaza yapmak, imkansızı başarmak olur.” açıklamasını yapıyor.