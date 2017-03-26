Çağatay Akman ve Eypio gibi fenomen isimler bir ayda onlarca milyon kez dinlenen şarkılar yapmayı başardılar. Peki bu nasıl oldu? Müzikle ilgilen sosyal medya kullanıcısı Enes Kadah tarafından açıklanıyor.

Çağatay Akman, Gecenin Rahatına Bak isimli şarkıyı seslendirmiş ve bir ayda 80 milyon kez dinlenerek akıl almaz bir başarıya imza atmıştı. Üstelik Gece Gölgenin Rahatına Bak isimli şarkı farklı coverlarıyla da ününe ün katmıştı. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen bu tür bir başarı muheşem olarak nitelendirilebilir.

1983 yılında Konya'da doğan Eypio benzer bir başarı hikayesi. Rap müzisyeni Eypio ilk kayıtlarını Hollanda'da adı pek duyulmamış bir grupla gerçekleştirdi. 24 Aralık 2015 tarihinde Burak King ile birlikte yaptığı "Günah Benim" şarkısı ise, şimdiye kadar 180 milyonluk izlenme oranını geride bıraktı. Müzikle uğraşan sosyal medya kullanıcısı Enes Kadah, sizi kahkahalara boğacak ironik bir dille milyonlarca kez izlenen şarkıların arkasındaki sırları ortaya döktü. Enes Kadah'ın, bu konudaki yorumlarını dinlemek için videoyu izlemenizi öneririz.