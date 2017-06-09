Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle YouTube'dan kaldırılmasının ardından dün yeni şarkısını yayınlayan Çağatay Akman, bu sefer eşeği sağlam kazığa bağlayıp şarkıyı nereden esinlenerek hazırladığını da belirtmiş.

Yeni şarkısını 2645 Records kanalı ile YouTube'dan yayınlayan Çağatay Akman, bu sefer tartışmalara mahal vermemek için şarkıyı kimden esinlenerek yazdığını da belirtmiş.

Sözlerini Ahmet Hatipoğlu ile birlikte yazdığı şarkının Muhabbet'in Bazen isimli şarkıdan esinlenerek yapıldığını belirten Akman'ın klibi YouTube'da iki gündür bulunmasına rağmen şimdiden 140 bin izlenme sayısını geçmiş durumda.

Aşağıda şarkının orijinalini, onun altında da Çağatay Akman'ın yeniden düzenleyerek yayınladığı klibini göreceksiniz.

Bonus

Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına Bak Şarkısı Gerçekten Çalıntı mı? başlığıyla hazırladığımız videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.