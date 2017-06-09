Yeni şarkısını 2645 Records kanalı ile YouTube'dan yayınlayan Çağatay Akman, bu sefer tartışmalara mahal vermemek için şarkıyı kimden esinlenerek yazdığını da belirtmiş.
Sözlerini Ahmet Hatipoğlu ile birlikte yazdığı şarkının Muhabbet'in Bazen isimli şarkıdan esinlenerek yapıldığını belirten Akman'ın klibi YouTube'da iki gündür bulunmasına rağmen şimdiden 140 bin izlenme sayısını geçmiş durumda.
Aşağıda şarkının orijinalini, onun altında da Çağatay Akman'ın yeniden düzenleyerek yayınladığı klibini göreceksiniz.
Bonus
Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına Bak Şarkısı Gerçekten Çalıntı mı? başlığıyla hazırladığımız videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.