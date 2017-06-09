Çağatay Akman Yeni Şarkısını Yayınladı; Bu Şarkısı da Özgün Değil

1 dakikada okuyabilirsiniz
42
27
5
5
5
Çağatay Akman Yeni Şarkısını Yayınladı; Bu Şarkısı da Özgün Değil
Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısının telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle YouTube'dan kaldırılmasının ardından dün yeni şarkısını yayınlayan Çağatay Akman, bu sefer eşeği sağlam kazığa bağlayıp şarkıyı nereden esinlenerek hazırladığını da belirtmiş.

Yeni şarkısını 2645 Records kanalı ile YouTube'dan yayınlayan Çağatay Akman, bu sefer tartışmalara mahal vermemek için şarkıyı kimden esinlenerek yazdığını da belirtmiş.

Sözlerini Ahmet Hatipoğlu ile birlikte yazdığı şarkının Muhabbet'in Bazen isimli şarkıdan esinlenerek yapıldığını belirten Akman'ın klibi YouTube'da iki gündür bulunmasına rağmen şimdiden 140 bin izlenme sayısını geçmiş durumda.
İLGİLİ HABER

Radyo Programına Katılan Çağatay Akman: Ben Türkiye’den Çalınanı Türkiye’ye Getirdim!

Aşağıda şarkının orijinalini, onun altında da Çağatay Akman'ın yeniden düzenleyerek yayınladığı klibini göreceksiniz.

Bonus
Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına Bak Şarkısı Gerçekten Çalıntı mı? başlığıyla hazırladığımız videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

 

Emoji İle Tepki Ver
42
27
5
5
5
Yorumlar