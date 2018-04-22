Çağatay Ulusoy'un Netflix'de Fotoğraf Paylaşmaması Kriz Oldu

Netflix’de yayınlanacak olan ilk Türkçe dizimizin tanıtımı için Roma’ya giden Çağatay Ulusoy’un, etkinlikten fotoğraf paylaşmamış olması izleyicilerin tepkisine neden oldu.

Bildiğiniz gibi 'The Protector' (Muhafız) adlı dizimiz, Netflix’de yayınlanacak ilk Türkçe dizisi olma özelliğini taşıyor. Bu bağlamda dizinin tanıtımı için Roma’ya Netflix etkinliğine giden ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmadı.

Dünyaca ünlü isimlerin katılmış olduğu Netflix etkinliğine giden diğer oyuncular, sosyal medyaya etkinlikle ilgili bol bol fotoğraf yüklerken, haliyle Ulusoy’un paylaşım yapmamış olması da gözlerden kaçmadı. Bunun yanı sıra kendi paylaşım yapmayan oyuncu, Türk gazetecilerin röportaj isteklerini de reddetmesi ile olay kriz haline geldi.

Dediğimiz gibi etkinliğe dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerde katıldı. Özellikle dikkat çeken ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan İspanyol yapımı ‘La Casa De Papel’in başrol oyuncusu Alvaro Morte, Çağatay Ulusoy ile objektiflere poz verip bunu takipçileri ile paylaştı. Sebebi tam olan bilinmemesine rağmen Çağatay Ulusoy’un bu tavrı medyada ‘kapris yaptı’ algılarına neden oldu.